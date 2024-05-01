Крупные города Китая уходят под землю: учёные обнаружили проблему с грунтом

Учёные обнаружили, что крупные города Китая уходят под землю

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В недавнем отчете The New York Times обсуждалась проблема опускания китайских городов в землю, которая создает угрозы для их будущей безопасности.

Фото: Wayback Machine Gallery by chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование University of East Anglia показало, что 16% крупных городов Китая ежегодно теряют более 10 мм в высоту, а почти половина из них — более 3 мм. Это может привести к тому, что до четверти прибрежных территорий Китая окажутся ниже уровня моря через столетие из-за оседания грунта и повышения уровня моря. Основные причины — строительство и откачка подземных вод, вызывающие уплотнение и разрушение грунта.

Такая проблема наблюдается и в других странах, включая США. Однако существуют методы борьбы с этим, например, ограничение откачки подземных вод, что доказали Шанхай и некоторые города Японии.

Исследование подчеркивает необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего опускания грунта и минимизации угроз.