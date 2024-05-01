Спасите ваш аккумулятор и двигатель: одна простая привычка перед началом поездки

Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

В тёплую погоду салон автомобиля часто превращается в что-то вроде сауны, из-за чего водители, стремясь как можно быстрее охладить его, сразу включают кондиционер. Однако лучше немного подождать: сначала открываются окна, и только через несколько минут целесообразно включить систему охлаждения.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Риски немедленного включения кондиционера

Если автовладелец будет игнорировать этот совет и регулярно сразу же активировать кондиционер после запуска двигателя, это может привести к нежелательным последствиям. Прежде всего, это увеличит нагрузку на двигатель и аккумулятор, что может потребовать замены последнего. Кроме того, возрастёт расход топлива.

Отложенное включение кондиционера позволит сэкономить немного бензина или дизеля в начале поездки.

Столь ли критичны рекомендации?

Предложенные меры предосторожности обоснованы желанием продлить работоспособность устройств в автомобиле, но единичное несоблюдение этих правил вряд ли приведёт к серьёзным поломкам.

Более того, во многих моделях автомобилей кондиционер можно включать сразу без вреда для системы — он начнёт работать несколько позже автоматически.