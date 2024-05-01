Обязательно ли страховать беспилотник, и от каких рисков защищает полис

Сегодня беспилотники применяются не только в зоне спецоперации, но и в мирных целях: в электроэнергетике, сельском хозяйстве, IT-индустрии, бизнесе. Стоят такие аппараты дорого, поэтому страховка позволяет владельцам снизить финансовые риски при возникновении непредвиденных обстоятельств. Также в полисе можно предусмотреть денежную компенсацию в случае причинения вреда имуществу и здоровью третьих лиц. Об особенностях страхования БПЛА рассказывает АСН.
Ст. 131 ВК РФ (Воздушного кодекса РФ) предусматривает, что если БПЛА причинил вред здоровью или имуществу третьих лиц, то его собственник должен нести за это ответственность. При это закон распространяется не на все дроны, а на те, масса которых находится в диапазоне от 150 г до 30 кг. Такие дроны подлежат обязательному страхованию.
Если вес объекта превышает максимальный порог, то страховку можно оформить в добровольном порядке.
Страховые компании предлагают несколько форматов программ для БПЛА:
Стандартный пакет страхования включает защиту от:
Не во всех случаях владелец беспилотника может рассчитывать на возмещение. Так, страховая не оплатит поломки и повреждения дрона, обусловленные:
Методика расчёта ущерба, нанесённого беспилотником, привязана к МРОТ. При наступлении страхового случая возмещение составит 2 минимальных размера оплаты труда за каждый килограмм максимальной взлетной массы дрона. Однако в случае с беспилотниками весом 200-300 граммов сумма компенсации, например, автомобилю, получается несопоставимой. Из-за этого эксперты предлагают поменять формулу расчётов или установить универсальный лимит ответственности для всех видом летательных аппаратов.
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