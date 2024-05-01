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Обязательно ли страховать беспилотник, и от каких рисков защищает полис

АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку

3:18
Страхование

Сегодня беспилотники применяются не только в зоне спецоперации, но и в мирных целях: в электроэнергетике, сельском хозяйстве, IT-индустрии, бизнесе. Стоят такие аппараты дорого, поэтому страховка позволяет владельцам снизить финансовые риски при возникновении непредвиденных обстоятельств. Также в полисе можно предусмотреть денежную компенсацию в случае причинения вреда имуществу и здоровью третьих лиц. Об особенностях страхования БПЛА рассказывает АСН.

АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Обязан ли владелец страховать беспилотник

Ст. 131 ВК РФ (Воздушного кодекса РФ) предусматривает, что если БПЛА причинил вред здоровью или имуществу третьих лиц, то его собственник должен нести за это ответственность. При это закон распространяется не на все дроны, а на те, масса которых находится в диапазоне от 150 г до 30 кг. Такие дроны подлежат обязательному страхованию.

Если вес объекта превышает максимальный порог, то страховку можно оформить в добровольном порядке.

Виды страховок 

Страховые компании предлагают несколько форматов программ для БПЛА:

  • страхование гражданской ответственности (предусматривает денежную компенсацию третьим лицам за причиненный беспилотником вред здоровью или имуществу);
  • каско (пригодится на случай повреждения или кражи дрона);
  • страхование груза (полезный полис для коммерческих структур, использующих дроны для доставки грузов).

От чего можно и нельзя застраховать беспилотник

Стандартный пакет страхования включает защиту от:

  • падения дрона в недоступном месте;
  • повреждения конструкции;
  • потери функциональности БПЛА более чем на 70%;
  • утраты дрона в случае его исчезновения.

Не во всех случаях владелец беспилотника может рассчитывать на возмещение. Так, страховая не оплатит поломки и повреждения дрона, обусловленные:

  • несоблюдением правил или установленных ограничений по эксплуатации объекта;
  • рабочими процессами, происходящими в агрегатах;
  • эксплуатационными нагрузками, которые считаются допустимыми;
  • неисправностями, возникшими из-за эксплуатации БПЛА в ненадлежащих условиях;
  • поломками, произошедшими в результате контакта объекта с водой (или попадания влаги внутрь беспилотника);
  • дефектами, возникшими из-за неправильного монтажа агрегатов (частей) на застрахованном БПЛА;
  • военными действиями, техногенными катастрофами, забастовками или народными волнениями.

Какую компенсацию получат пострадавшие от БПЛА

Методика расчёта ущерба, нанесённого беспилотником, привязана к МРОТ. При наступлении страхового случая возмещение составит 2 минимальных размера оплаты труда за каждый килограмм максимальной взлетной массы дрона. Однако в случае с беспилотниками весом 200-300 граммов сумма компенсации, например, автомобилю, получается несопоставимой. Из-за этого эксперты предлагают поменять формулу расчётов или установить универсальный лимит ответственности для всех видом летательных аппаратов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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