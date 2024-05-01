ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков

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В соответствии с законодательством, водители, имеющие проблемы со зрением, но прошедшие медицинскую комиссию, могут управлять транспортным средством. В этом случае в их водительские права вносится отметка GCL. Специалисты портала njcar. ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, в каких случаях таких водителей могут оштрафовать.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Если водитель с ограниченным зрением управляет автомобилем без необходимых очков или контактных линз, по пункту 11 статьи 25 Закона РФ "О безопасности дорожного движения", его права признаются недействительными. В таком случае нарушителя могут наказать по статье 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 5 до 15 тысяч рублей, и его автомобиль отправят на штрафстоянку.

Если же машина принадлежит другому человеку, владелец также получит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Представители ГИБДД настоятельно рекомендуют таким водителям всегда иметь при себе очки для избежания штрафов и проблем при проверке документов полицией.

В случае, если водитель с меткой GCL проходит операцию по коррекции зрения, ему необходимо будет повторно пройти медкомиссию и обратиться в ГИБДД для обновления своего водительского удостоверения.