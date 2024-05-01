Проблемы с документами привели к отмене рейсов Tailwind Airlines из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Tailwind не получила разрешение на полёты из Калининграда в Турцию

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines столкнулась с трудностями в получении разрешений на выполнение рейсов между Калининградом и Антальей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эта авиалиния была рассмотрена как замена для сорвавшихся рейсов другой компании, Southwind Airlines.

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Запланированный на 28 апреля первый рейс из Калининграда в Анталью отменён из-за проблем с документацией, которые возникли в ходе согласования прав на перелёт через воздушное пространство европейских стран.

Tailwind Airlines проинформировала туроператоров, что начало прямых рейсов в Турцию задержится как минимум до середины мая. Пассажирам, запланировавшим вылеты в мае, предложены варианты: полный возврат стоимости или бронирование другого тура с учётом уже уплаченных средств.

Компания Pegas Touristik также приняла решение об аннуляции запланированных на конец апреля и начало мая рейсов Tailwind из Калининграда в Анталью, предлагая клиентам полный возврат или перебронирование на стыковочные рейсы.