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Проблемы с документами привели к отмене рейсов Tailwind Airlines из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Tailwind не получила разрешение на полёты из Калининграда в Турцию

1:11
Туризм

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines столкнулась с трудностями в получении разрешений на выполнение рейсов между Калининградом и Антальей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эта авиалиния была рассмотрена как замена для сорвавшихся рейсов другой компании, Southwind Airlines.

Авиакомпания Tailwind не получила разрешение на полёты из Калининграда в Турцию
Фото: flickr.com by Aero Icarus is licensed under CC BY-SA 2.0

Запланированный на 28 апреля первый рейс из Калининграда в Анталью отменён из-за проблем с документацией, которые возникли в ходе согласования прав на перелёт через воздушное пространство европейских стран.

Tailwind Airlines проинформировала туроператоров, что начало прямых рейсов в Турцию задержится как минимум до середины мая. Пассажирам, запланировавшим вылеты в мае, предложены варианты: полный возврат стоимости или бронирование другого тура с учётом уже уплаченных средств.

Компания Pegas Touristik также приняла решение об аннуляции запланированных на конец апреля и начало мая рейсов Tailwind из Калининграда в Анталью, предлагая клиентам полный возврат или перебронирование на стыковочные рейсы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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