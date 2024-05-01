Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие упражнения бессмысленно делать для того, чтобы увеличить рост
Как вернуть здоровье волосам после родов
Деми Мур готовится "попрощаться" с бывшим супругом Брюсом Уиллисом
Айза рассказал, что катание на аттракционе едва не закончилось для её сына смертью
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков
Как стресс влияет на зубы: советы стоматолога Мартыновой

Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Хронический стресс оказывает воздействие на все системы организма, включая здоровье полости рта, как рассказала стоматолог Елена Мартынова. В период стресса гормональный фон нарушается, что ведет к нарушению защитных процессов и изменению уровня гормонов щитовидной и поджелудочной желез. Это приводит к повышению уровня инсулина в крови и нарушению минерального обмена, что влияет на прочность эмали зубов и циркуляцию в сосудах десен и костной ткани. Высокий уровень кортизола, вызванный стрессом, может усилить воспалительные процессы в тканях парадонта.

Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
Фото: Unsplash by Omar Lopez is licensed under public domain

Стресс также может привести к заеданию пищи, чаще всего сладостей, хлебобулочных изделий, газированных напитков и алкоголя, что увеличивает кислотность в полости рта и способствует размножению бактерий. Недостаток ухода за полостью рта в период стресса также усугубляет ситуацию. Повышенный уровень кортизола может снизить выработку слюны и ее защитные свойства, что способствует появлению герпеса или кандидоза полости рта.

В результате возникают воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, а также боль и жжение при разговоре и приеме пищи, и нарушение вкусовой чувствительности. Мартынова рекомендует профилактически чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта. Также рекомендуется проводить профессиональную гигиену у стоматолога как минимум два раза в год и обращаться к специалисту при появлении первых признаков воспаления десен или других проблем с зубами для предотвращения осложнений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Последние материалы
Кошка и собака в одном доме: как их подружить
Главные риски при создании собственного бизнеса
Учёным удалось разгадать тайну свечения золота
АСН: владелец беспилотника обязан оформить на него страховку
Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
ГИБДД начала штрафовать водителей на 5000 рублей за езду без очков
Рецепт полезного чесночного чая
Красивейший суккулент адениум
Священник Островский отчитал Ивана Охлобыстина: ведёт неприемлемую жизнь
Главком Сырский не может остановить наступление ВС РФ. Хаос в ВСУ нарастает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников