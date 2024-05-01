Как стресс влияет на зубы: советы стоматолога Мартыновой

Врач Мартынова разъяснил, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хронический стресс оказывает воздействие на все системы организма, включая здоровье полости рта, как рассказала стоматолог Елена Мартынова. В период стресса гормональный фон нарушается, что ведет к нарушению защитных процессов и изменению уровня гормонов щитовидной и поджелудочной желез. Это приводит к повышению уровня инсулина в крови и нарушению минерального обмена, что влияет на прочность эмали зубов и циркуляцию в сосудах десен и костной ткани. Высокий уровень кортизола, вызванный стрессом, может усилить воспалительные процессы в тканях парадонта.

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Стресс также может привести к заеданию пищи, чаще всего сладостей, хлебобулочных изделий, газированных напитков и алкоголя, что увеличивает кислотность в полости рта и способствует размножению бактерий. Недостаток ухода за полостью рта в период стресса также усугубляет ситуацию. Повышенный уровень кортизола может снизить выработку слюны и ее защитные свойства, что способствует появлению герпеса или кандидоза полости рта.

В результате возникают воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, а также боль и жжение при разговоре и приеме пищи, и нарушение вкусовой чувствительности. Мартынова рекомендует профилактически чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта. Также рекомендуется проводить профессиональную гигиену у стоматолога как минимум два раза в год и обращаться к специалисту при появлении первых признаков воспаления десен или других проблем с зубами для предотвращения осложнений.