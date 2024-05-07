Какая поза считается самой вредной для сна: комментарии врачей

Названа самая опасная поза для сна

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Позы для сна могут быть как вредными, так и полезными. В этой статье мы расскажем, какие позы во время сна могут навредить вашему здоровью.

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В какой позе вредно спать

Самое вредное для вашего здоровья — это сон, когда вы лежите на животе.

Это связано с тем, что люди часто неловко поворачивают голову, что может привести к защемлению кровеносных сосудов в области шеи. Кроме того, частый сон на животе может негативно сказаться на желудке после обильного ужина перед сном. Это, в свою очередь, может вызвать изжогу или другой дискомфорт в животе.

Какая поза для сна самая здоровая

Специалисты считают наиболее полезным положением для сна лежа на спине. Однако у этой позиции есть и свои недостатки. Например, мало кто привык так спать, поэтому засыпать в таком положении бывает сложно.

Однако, когда вы спите на спине, риск боли в шее и спине значительно снижается. Несмотря на преимущества, может увеличиться нагрузка на позвоночник и ухудшиться кровообращение в организме. Поэтому лучше всего чередовать позы.