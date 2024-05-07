Глава ФСБР Михаил Мамиашвили возмутился поступком тренера по борьбе из Дагестана, который побил ребенка.
Случай произошел на соревнованиях по борьбе в Оренбурге, где тренер из-за поражения мальчика его побил.
"Как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи", — приводит ТАСС слова Мамиашвили.
Добавим, что правоохранители Оренбурга контролируют процессуальную проверку по факту избиения ребенка.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.