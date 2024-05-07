Федерация спортивной борьбы РФ возмущена избиением ребенка тренером

Глава ФСБР Мамиашвили высказался по поводу избиения тренером ребенка

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили возмутился поступком тренера по борьбе из Дагестана, который побил ребенка.

Фото: defenselink.mil by Staff Sergeant Jeremy T. Lock, USAF

Случай произошел на соревнованиях по борьбе в Оренбурге, где тренер из-за поражения мальчика его побил.

"Как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи", — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Добавим, что правоохранители Оренбурга контролируют процессуальную проверку по факту избиения ребенка.