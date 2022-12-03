"Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ

Киевский режим резко сдал назад в своих планах запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП). Не исключено, что это связано с предупреждением из Москвы.

Киев инициировал запрет УПЦ и передачу Лавры раскольникам

Украинские власти инициировали запрет деятельности Украинской православной церкви МП и планировали сразу лишить её права аренды помещений Киево-Печерской Лавры.

На протяжении последних недель СБУ проводила серию обысков в епархиях и монастырях УПЦ, в том числе, в Лавре в поисках "агентов Кремля". 1 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие рекомендации СНБО об "ограничительных мерах" в отношении "отдельных религиозных кругов на Украине", сотрудничающих с "государством-агрессором".

Указом поручено:

внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций;

провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры;

обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника;

активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции.

Зрада у националистов. Пока всё по прежнему

Раскольники из порошенковской ПЦУ тут же заявили, что русская святыня Киево-Печерская Лавра будет передана им, а эксперты заговорили о предстоящем запрете УПЦ. Действительно, и каноническая связь присутствует и "подрывная деятельность" в виде "пророссийской" литературы нашлась.

Однако на следующий день министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что сейчас речь о передаче Лавры ПЦУ не идёт. Якобы Зеленский дал 2 месяца на изучение законности пребывания там УПЦ.

Даже такой ярый русофоб как секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с опровержением.

"Лавра — это собственность всего народа. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал", — сказал Данилов.

Кроме того, санкции по священникам были объявлены, но в основном из приходов в Крыму и на новых территориях РФ, которые частично перешли под прямое управление Русской православной церкви (РПЦ).

Нет в списке управделами УПЦ митрополита Антония (Паканича), а лишь наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь).

Давление на Церковь всегда её только укрепляло

Украинские ТГ-каналы выдвигают версию, что киевский режим будет "приучать к мысли" о запрете УПЦ религиозный украинский народ и священников. У них нет сомнений, что власть будет идти по пути "отжима" храмов и имущества УПЦ и передачи их в ПЦУ.

Однако, как говорится, не на тех напали. Как пишет "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ, объявления автокефалии, полного разрыва с РПЦ и увольнения священнослужителей, имевших имидж пророссийских не будет.

"Власти до конца не понимают специфику церковной жизни. Давление на духовенство и верующих еще больше утвердит их в вере. Власти давят на пружину, состоящую из миллионов граждан страны. И эта пружина, рано или поздно, даст отдачу", — сказал источник.

Добавим, что УПЦ разошлась с Московским патриархатом в оценке СВО, но СВО жизнь не ограничивается, а разрыв означает потерю каноничности в глазах других православных Церквей.

Путин не отдаст раскольникам Лавру

Церковный вопрос очень чувствителен для президента РФ Владимира Путина — он является воцерковлённым православным христианином. Значение Киево-Печерской Лавры для православных русских верно описал политолог Марат Баширов.

"Лавра — это символ начала православия в русском мире", — отметил Баширов. По его словам, это священная земля, находящаяся под особенным покровительством и небесным управлением Божией Матери.

"Зеленский сегодня мобилизовал так россиян, что до конца не понимает, что он сделал. Комик, ставший чёртом", — добавил политолог.

Быстрое опровержение в Киеве вопроса о передаче Лавры раскольникам, отсутствие в санкционных списках многих имён "проросийских" священников, очень возможно связаны с реакцией Кремля. По дипломатическим каналам Зеленского предупредили, что если он попытается Лавру отдать раскольникам и запретит УПЦ, то Украину ждёт последний акт из серии "тушите свет" — энергосистему страны добьют.

На ситуацию обратили внимание в США. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США раскритиковал действия украинской власти.

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также отбирает храмы Украинской православной церкви и арестовывает священников (возможно, поэтому для демократов он — суперзвезда). Он — это всецело о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов безо всякой отчетности", — отметил Трамп-младший в "Твиттере".

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