Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Любовь Степушова

"Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ

Религия » Религии России » Православие

Киевский режим резко сдал назад в своих планах запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП). Не исключено, что это связано с предупреждением из Москвы.

"Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ

Киев инициировал запрет УПЦ и передачу Лавры раскольникам

Украинские власти инициировали запрет деятельности Украинской православной церкви МП и планировали сразу лишить её права аренды помещений Киево-Печерской Лавры.

На протяжении последних недель СБУ проводила серию обысков в епархиях и монастырях УПЦ, в том числе, в Лавре в поисках "агентов Кремля". 1 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие рекомендации СНБО об "ограничительных мерах" в отношении "отдельных религиозных кругов на Украине", сотрудничающих с "государством-агрессором".

Указом поручено:

  • внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций;
  • провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры;
  • обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника;
  • активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции.

Зрада у националистов. Пока всё по прежнему

Раскольники из порошенковской ПЦУ тут же заявили, что русская святыня Киево-Печерская Лавра будет передана им, а эксперты заговорили о предстоящем запрете УПЦ. Действительно, и каноническая связь присутствует и "подрывная деятельность" в виде "пророссийской" литературы нашлась.

Однако на следующий день министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что сейчас речь о передаче Лавры ПЦУ не идёт. Якобы Зеленский дал 2 месяца на изучение законности пребывания там УПЦ.

Даже такой ярый русофоб как секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с опровержением.

"Лавра — это собственность всего народа. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал", — сказал Данилов.

Кроме того, санкции по священникам были объявлены, но в основном из приходов в Крыму и на новых территориях РФ, которые частично перешли под прямое управление Русской православной церкви (РПЦ).

Нет в списке управделами УПЦ митрополита Антония (Паканича), а лишь наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь).

Давление на Церковь всегда её только укрепляло

Украинские ТГ-каналы выдвигают версию, что киевский режим будет "приучать к мысли" о запрете УПЦ религиозный украинский народ и священников. У них нет сомнений, что власть будет идти по пути "отжима" храмов и имущества УПЦ и передачи их в ПЦУ.

Однако, как говорится, не на тех напали. Как пишет "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ, объявления автокефалии, полного разрыва с РПЦ и увольнения священнослужителей, имевших имидж пророссийских не будет.

"Власти до конца не понимают специфику церковной жизни. Давление на духовенство и верующих еще больше утвердит их в вере. Власти давят на пружину, состоящую из миллионов граждан страны. И эта пружина, рано или поздно, даст отдачу", — сказал источник.

Добавим, что УПЦ разошлась с Московским патриархатом в оценке СВО, но СВО жизнь не ограничивается, а разрыв означает потерю каноничности в глазах других православных Церквей.

Путин не отдаст раскольникам Лавру

Церковный вопрос очень чувствителен для президента РФ Владимира Путина — он является воцерковлённым православным христианином. Значение Киево-Печерской Лавры для православных русских верно описал политолог Марат Баширов.

"Лавра — это символ начала православия в русском мире", — отметил Баширов. По его словам, это священная земля, находящаяся под особенным покровительством и небесным управлением Божией Матери.

"Зеленский сегодня мобилизовал так россиян, что до конца не понимает, что он сделал. Комик, ставший чёртом", — добавил политолог.

Быстрое опровержение в Киеве вопроса о передаче Лавры раскольникам, отсутствие в санкционных списках многих имён "проросийских" священников, очень возможно связаны с реакцией Кремля. По дипломатическим каналам Зеленского предупредили, что если он попытается Лавру отдать раскольникам и запретит УПЦ, то Украину ждёт последний акт из серии "тушите свет" — энергосистему страны добьют.

На ситуацию обратили внимание в США. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США раскритиковал действия украинской власти.

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также отбирает храмы Украинской православной церкви и арестовывает священников (возможно, поэтому для демократов он — суперзвезда). Он — это всецело о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов безо всякой отчетности", — отметил Трамп-младший в "Твиттере".

Читайте по теме: Зеленский руками спецслужб оскверняет и уничтожает православие на Украине

Политолог Подлесный: Киев решил полностью уничтожить православие на Украине

Кива: СБУ по приказу Зеленского готовит захват Киево-Печёрской лавры

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Распад православия: что происходит?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие алексей данилов владимир зеленский
Новости
Марков: если Макея отравили, то это работа спецслужб Польши и Украины
Разведчик спецназа: ВСУ несут большие потери, но словно клонируют бойцов
В Киеве заявили, что ЕС и НАТО нечего предложить Украине — это очень плохой знак
Разведчик спецназа ВС РФ: потери армии России в зоне СВО на Украине минимальны
Арестович готовит украинское общество к сдаче Артёмовска
Собчак впервые появилась на публике после отъезда из России: изменила внешность
В воздушных силах Украины жалуются на жадность США
Руденко: в Краматорске нанесён удар по заводу им. Куйбышева
Прилепин предупредил Казахстан: На Украине было также, пока не полыхнул Майдан
Рогов: ВС РФ нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье
Популярное
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.

Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину
"Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Последние материалы
Музей-заповедник "Городская кузница XVII века" в Смоленске
Разведчик спецназа ВС РФ: потери армии России в зоне СВО на Украине минимальны
Арестович готовит украинское общество к сдаче Артёмовска
Собчак впервые появилась на публике после отъезда из России: изменила внешность
М. К. Бхадракумар: встреча с солдатским матерями высветила все планы Путина по Украине
Робот в человечьей шкуре: японские инженеры научились покрывать роботов аналогом кожи
Нaукa, душa, рaй и Высший Рaзум
В воздушных силах Украины жалуются на жадность США
Руденко: в Краматорске нанесён удар по заводу им. Куйбышева
Прилепин предупредил Казахстан: На Украине было также, пока не полыхнул Майдан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников