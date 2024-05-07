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Соус для курицы из сметаны: можно не только подать его к птице, но и запечь курочку прямо в нём

Сметанный соус для курицы: нежная консистенция, ароматы обжаренного лука и специй

2:13
Еда

Вы хотите приготовить сметанный соус для курицы и добавить новые вкусовые нотки в ваши любимые блюда? Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы приготовить этот нежный и ароматный соус. Основные ингредиенты, такие как обжаренный лук, сметана, специи и мускатный орех, идеально сочетаются с куриным мясом.

Сметанный соус для курицы: нежная консистенция, ароматы обжаренного лука и специй
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот соус от портала "Куриноре царство" подходит для любых блюд с курицей и его приготовление не требует особых навыков. Результат будет настолько вкусным, что будет казаться, будто опытные повара работали над ним долгие часы.

Чтобы приготовить сметанный соус для курицы, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г сметаны,

— 200 мл воды,

— 2 шт луковицы,

— 60 мл оливкового масла,

— 25 г муки,

— щепотка мускатного ореха,

— специи и соль по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала очистите и нарежьте лук полукольцами, затем обжарьте его на разогретой сковороде с оливковым маслом до мягкости.
  2. Добавьте муку и немного подрумяньте ее, помешивая, чтобы избежать комочков.
  3. Смешайте воду и сметану, затем влейте эту смесь в сковороду к луку. Посолите, поперчите и тушите на медленном огне примерно 5 минут.

Сметанный соус лучше есть сразу, поэтому не рекомендуется готовить его заранее и хранить более 12 часов, так как он может потерять свои вкусовые качества.

Вы можете полить горячие блюда этим соусом перед подачей, будь то куриное филе с грибами или более сложные блюда, например, шницель из куриной грудки.

Вы также можете запекать мясо прямо в этом соусе. Просто посолите и поперчите курицу, выложите ее на противень и запекайте в духовке, залив сметанным соусом. Это придает блюду сочность и аромат. Оставшийся соус после приготовления может быть использован как подлива для куриного мяса, а также для украшения гарниров, таких как картофельное пюре, рис или гречневая крупа, а также овощей.

Сметанный соус проще всего Классический рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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