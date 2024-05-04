Аппетитная, нежная и хрустящая запечённая в духовке спаржа с голландским соусом: восхитительно вкусное блюдо

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Запечённая спаржа с голландским соусом: вкусно и полезно

1:52
Еда

Порадуйте свою семью запечённой спаржей с очень вкусным лимонным голландским соусом. Главное — не забывать помешивать и ещё раз помешивать, но оно того стоит!

Запечённая спаржа с голландским соусом: вкусно и полезно
Фото: commons.wikimedia.org by Aceera BV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Полкило спаржи, вымытой, высушенной, с удалёнными жёсткими концами
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Для соуса

  • 2 больших яичных желтка
  • 2 чайные ложки лимонного сока
  • 1 чайная ложка воды
  • 1/2 стакана горячего растопленного сливочного масла
  • Щепотка кайенского перца (по желанию)
  • 1 большое сваренное вкрутую яйцо, очищенное
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока (по желанию)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой или пергаментной бумагой.
  2. Положите спаржу и сбрызните оливковым маслом. Посолите и поперчите.
  3. Запекайте 10-12 минут.
  4. Тем временем взбейте яичные желтки, лимонный сок и воду в кастрюле, приправить солью и перцем. Уменьшите огонь до среднего и непрерывно взбивайте до загустения.
  5. Если яйца начнут сворачиваться, снимите кастрюлю с огня и продолжайте быстро и непрерывно взбивать, пока комочки не исчезнут.
  6. Постепенно добавляйте горячее растопленное сливочное масло, примерно по столовой ложке за раз, быстро перемешивая после каждого добавления. При необходимости добавьте кайенский перец. Если соус слишком густой, добавьте пару капель воды или лимонного сока.
  7. Выложите спаржу на тарелку и полейте сверху голландским соусом. Натрите сваренное вкрутую яйцо, посыпьте сверху и украсьте нарезанным луком.
Спаржа под соусом Холландес (Голландский соус)
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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