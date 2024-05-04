Аппетитная, нежная и хрустящая запечённая в духовке спаржа с голландским соусом: восхитительно вкусное блюдо

1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока (по желанию)
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой или пергаментной бумагой.
Положите спаржу и сбрызните оливковым маслом. Посолите и поперчите.
Запекайте 10-12 минут.
Тем временем взбейте яичные желтки, лимонный сок и воду в кастрюле, приправить солью и перцем. Уменьшите огонь до среднего и непрерывно взбивайте до загустения.
Если яйца начнут сворачиваться, снимите кастрюлю с огня и продолжайте быстро и непрерывно взбивать, пока комочки не исчезнут.
Постепенно добавляйте горячее растопленное сливочное масло, примерно по столовой ложке за раз, быстро перемешивая после каждого добавления. При необходимости добавьте кайенский перец. Если соус слишком густой, добавьте пару капель воды или лимонного сока.
Выложите спаржу на тарелку и полейте сверху голландским соусом. Натрите сваренное вкрутую яйцо, посыпьте сверху и украсьте нарезанным луком.