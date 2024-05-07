Язык без костей: названы самые разговорчивые породы собак — с ними не соскучишься

Кинологи выделили самые разговорчивые породы собак

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любители собак знают: каждая порода уникальна не только своей внешностью, но и характером. Особенно это касается "разговорчивости" питомцев. Кинологи выделяют несколько пород, которые больше других склонны к выражению своих чувств через лай, вой или даже поющие звуки.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

На первом месте среди "говорливых" пород стоят сибирские хаски. Эти энергичные и социальные собаки известны своим уникальным способом "разговора" с хозяином. Хаски могут долго и выразительно "петь", особенно если они чем-то недовольны или хотят привлечь внимание.

Бигли также занимают высокое место в списке разговорчивых пород. Охотничья природа этих собак требует от них использования своего голоса для сигнала о находке. Бигли могут громко лаять и даже выть, когда они возбуждены или игривы.

Третьими в списке идут йоркширские терьеры. Несмотря на свой маленький размер, йорки могут быть очень громкими. Они часто используют свой голос, чтобы предупредить о приближении посторонних или выразить своё неудовольствие.

На четвертом месте — чихуахуа, известные своим темпераментом и стремлением доминировать. Эти маленькие собаки часто лают, чтобы утвердить свою позицию или привлечь внимание хозяев.

Наконец, австралийские овчарки завершают список. Они активно используют свой голос в процессе пастбищной работы, лая для координации движений стада и коммуникации с человеком.

Таким образом, каждая из этих пород имеет свои особенности "разговорчивости". Владельцам важно учитывать этот аспект при выборе питомца, чтобы избежать будущих неудобств из-за излишней шумности любимца.