Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирсинг: важные шаги перед процедурой
Россияне начали экономить на отдыхе в Турции
Американские регуляторы требуют от Tesla подробных данных по обновлению Автопилота
В Сербии заявили об открытости для китайских инвестиций
Clinical Chemistry: опровергнута популярная версия смерти Бетховена
Прохор Шаляпин призвал забыть об Алле Пугачёвой
Выдача ипотечных кредитов в России упала почти на треть
Причины гниения кабачков
ЦБ: выплаты по ОСАГО мотоциклистам в 2023 году увеличились на 29%
Язык без костей: названы самые разговорчивые породы собак — с ними не соскучишься

Кинологи выделили самые разговорчивые породы собак

1:49
Зоосфера » Собаки

Любители собак знают: каждая порода уникальна не только своей внешностью, но и характером. Особенно это касается "разговорчивости" питомцев. Кинологи выделяют несколько пород, которые больше других склонны к выражению своих чувств через лай, вой или даже поющие звуки.

Кинологи выделили самые разговорчивые породы собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

На первом месте среди "говорливых" пород стоят сибирские хаски. Эти энергичные и социальные собаки известны своим уникальным способом "разговора" с хозяином. Хаски могут долго и выразительно "петь", особенно если они чем-то недовольны или хотят привлечь внимание.

Бигли также занимают высокое место в списке разговорчивых пород. Охотничья природа этих собак требует от них использования своего голоса для сигнала о находке. Бигли могут громко лаять и даже выть, когда они возбуждены или игривы.

Третьими в списке идут йоркширские терьеры. Несмотря на свой маленький размер, йорки могут быть очень громкими. Они часто используют свой голос, чтобы предупредить о приближении посторонних или выразить своё неудовольствие.

На четвертом месте — чихуахуа, известные своим темпераментом и стремлением доминировать. Эти маленькие собаки часто лают, чтобы утвердить свою позицию или привлечь внимание хозяев.

Наконец, австралийские овчарки завершают список. Они активно используют свой голос в процессе пастбищной работы, лая для координации движений стада и коммуникации с человеком.

Таким образом, каждая из этих пород имеет свои особенности "разговорчивости". Владельцам важно учитывать этот аспект при выборе питомца, чтобы избежать будущих неудобств из-за излишней шумности любимца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Польза доломитовой муки
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Clinical Chemistry: опровергнута популярная версия смерти Бетховена
Прохор Шаляпин призвал забыть об Алле Пугачёвой
Выдача ипотечных кредитов в России упала почти на треть
Причины гниения кабачков
ЦБ: выплаты по ОСАГО мотоциклистам в 2023 году увеличились на 29%
Сметанный соус для курицы: нежная консистенция, ароматы обжаренного лука и специй
Глава ФСБР Мамиашвили высказался по поводу избиения тренером ребенка
Названа самая опасная поза для сна
Трендовый макияж с консилером: три новых способа подчеркнуть красоту
Люди, читающие художественную литературу, имеют лучшие когнитивные способности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников