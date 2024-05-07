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Гниют кабачки в огороде: делимся советами, чтобы это предотвратить

Причины гниения кабачков

2:08
Садоводство » Овощи

Кабачки - это одно из самых популярных овощей в огороде. Они богаты витаминами и микроэлементами, а также являются незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Но что делать, если вы обнаружили, что ваши кабачки начали гнить на огороде? В этой статье мы расскажем вам о причинах гниения кабачков и как справиться с этой проблемой.

Причины гниения кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важным в борьбе с гниением кабачков является правильная подготовка почвы. Кабачки любят рыхлую и плодородную почву, поэтому перед посадкой рекомендуется внести в нее компост или перегной. Также важно следить за уровнем кислотности почвы, который должен быть в пределах 6,0-6,5 pH. Если почва слишком кислая, то кабачки могут начать гнить.

Ещё одной причиной гниения кабачков может быть неправильный полив. Кабачки нуждаются в умеренном количестве влаги, поэтому избыточный полив может привести к гниению корней и плодов. Рекомендуется поливать кабачки утром или вечером, избегая попадания воды на листья и плоды.

Также стоит обратить внимание на правильную посадку кабачков. Они нуждаются в достаточном пространстве для роста и развития, поэтому между растениями должно быть не менее 60 см. Если кабачки слишком тесно посажены, то это может привести к повреждению стеблей и плодов, что в свою очередь может вызвать гниение.

Если вы уже обнаружили гнилые кабачки на своем огороде, то необходимо принять меры по их удалению. Сначала удалите все поврежденные плоды и стебли, чтобы предотвратить распространение гнили на здоровые растения. Затем обработайте огород специальными препаратами от грибковых и бактериальных заболеваний.

Если проблема с гниением кабачков повторяется каждый год, то, возможно, причина кроется в неправильном выборе сорта. Некоторые сорта кабачков более устойчивы к гниению, поэтому при покупке семян обратите внимание на этот фактор.

Почему гниют кабачки и как это исправить
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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