Не верите в силу книг: новое исследование докажет вам обратное

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Люди, читающие художественную литературу, имеют лучшие когнитивные способности

2:11
Наука

Недавно опубликованное исследование в журнале Journal of Experimental Psychology: General выявило, что чтение художественной литературы приносит скромные, но значимые когнитивные выгоды, в особенности улучшая вербальные способности, эмпатию и способность понять чужую точку зрения.

Люди, читающие художественную литературу, имеют лучшие когнитивные способности
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хотя художественная литература традиционно считается средством развлечения, она также может способствовать развитию когнитивных функций, что становится предметом активных обсуждений среди ученых и широкой общественности.

В новом исследовании ученые стремились систематически анализировать и синтезировать существующие данные для более глубокого понимания потенциальных преимуществ чтения художественной литературы.

"В последние десятилетия множество ученых из различных дисциплин высказывались о значительных преимуществах, а также потенциальных недостатках чтения художественной литературы. Я стремилась получить объективный, количественный обзор данных для определения, подтверждают ли эти предположения фактические исследования", — отметила автор исследования из Вюрцбургского университета имени Юлиуса Максимилиана Лена Виммер.

Исследование включало два метаанализа, охватывающих экспериментальные и корреляционные данные, чтобы оценить, как художественная литература влияет на когнитивные способности. Первый метаанализ изучал экспериментальные данные, где участники случайным образом выбирались для чтения художественной или научной литературы, либо для участия в контрольной группе.

Второй метаанализ рассмотрел корреляцию между регулярным чтением художественной литературы и когнитивными способностями.

Результаты первого метаанализа показали, что чтение художественной литературы оказывает небольшой, но статистически значимый положительный эффект на общие когнитивные навыки, особенно в областях эмпатии и понимания чужих эмоций и точек зрения.

Второй метаанализ подтвердил, что длительное увлечение художественной литературой связано с улучшением когнитивных функций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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