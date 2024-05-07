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В 2023 году средний размер компенсации по полису ОСАГО для мототранспорта увеличился на 6% и составил 93,6 тыс. рублей

ЦБ: выплаты по ОСАГО мотоциклистам в 2023 году увеличились на 29%

1:39
Страхование

В 2023 году средняя сумма компенсации по страховому полису ОСАГО для мототранспорта достигла 93,6 тыс. рублей, что на 6% выше, чем выплаты по автомобильным полисам, как подсчитал Банк России.

ЦБ: выплаты по ОСАГО мотоциклистам в 2023 году увеличились на 29%
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa Wirth is licensed under CC0

Впервые Банк России представил подробные данные по ОСАГО для мотоциклов. Компенсации за ущерб имуществу потерпевших в результате действий мотоциклистов оказались на 1% выше, чем по полисам владельцев легковых автомобилей. Однако выплаты за ущерб здоровью и жизни были на 29% больше, составив в среднем 258 834 рубля. Это связано с более серьезными последствиями аварий, вызванных мотоциклистами, особенно для пассажиров мотоциклов и пешеходов. Такие выплаты мотоциклистам производились в 2,4 раза чаще, чем автовладельцам.

Стоимость полиса ОСАГО для мототранспорта в прошлом году в среднем составляла 2,2 тыс. рублей, что в 3,3 раза ниже, чем у стандартного автополиса.

За 2023 год было оформлено 357 тыс. таких полисов, что значительно меньше по сравнению с количеством официально зарегистрированных мотоциклов — в 6,4 раза.

Большинство страховых договоров заключено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, на эти регионы приходится 33,8% всех мотополисов ОСАГО.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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