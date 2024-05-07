Безупречный макияж с лёгкостью: универсальный консилер и три тренда, которые стоит попробовать

Трендовый макияж с консилером: три новых способа подчеркнуть красоту

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Откройте для себя новые горизонты в макияже с помощью всего лишь одного средства - консилера! Этот универсальный продукт не только маскирует недостатки, но и становится ключом к созданию неповторимого образа. Вот три новых тренда от bebeautiful.in, которые вы можете освоить, используя консилер.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

1. Контуринг

Контуринг давно завоевал сердца многих, но не все хотят мучиться с бронзатором. Вместо этого, воспользуйтесь консилером! Просто выберите оттенок светлее для подчеркивания выступающих частей лица и темнее для создания теней. Нанесите светлый консилер под глаза, по переносице и на лоб, а темный - на впадины щек и линию подбородка. Растушуйте и наслаждайтесь контуром без сложностей.

2. Осветление

Хотите придать своей коже сияние? Используйте светлый консилер! Нанесите его на скулы, надбровные дуги и уголки глаз для эффекта светотени. Консилер также прекрасно справится с темными кругами под глазами, осветляя и придавая вашему взгляду более выразительный вид.

3. Цветокоррекция

Используйте разные оттенки консилера для нейтрализации изменений цвета кожи. Зеленый скроет покраснения, а персиковый - темные круги. Просто выберите нужный оттенок, нанесите на проблемные зоны и растушуйте. Результат будет безупречным!

Освойте эти тренды и подчеркните свою красоту идеальным макияжем.

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