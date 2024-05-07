Исследование международной группы ученых показало, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен страдал от хронического отравления свинцом.
Однако, хотя свинец негативно сказывался на его здоровье, он не стал прямой причиной его смерти. Анализ нескольких прядей его волос с помощью высокоточной масс-спектрометрии показал значительное превышение уровня свинца в крови, который был выше нормы, но не достигал летальной концентрации, сообщает Clinical Chemistry.
Кроме того, у Бетховена были другие проблемы со здоровьем, включая болезни желудочно-кишечного тракта, почек и печени, потерю слуха, проблемы с памятью и двигательными функциями, которые также могли быть связаны с отравлением свинцом.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.