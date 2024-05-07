Учёные раскрыли тайну смерти Бетховена: опровергнута популярная версия об отравлении свинцом

Clinical Chemistry: опровергнута популярная версия смерти Бетховена

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование международной группы ученых показало, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен страдал от хронического отравления свинцом.

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, хотя свинец негативно сказывался на его здоровье, он не стал прямой причиной его смерти. Анализ нескольких прядей его волос с помощью высокоточной масс-спектрометрии показал значительное превышение уровня свинца в крови, который был выше нормы, но не достигал летальной концентрации, сообщает Clinical Chemistry.

Кроме того, у Бетховена были другие проблемы со здоровьем, включая болезни желудочно-кишечного тракта, почек и печени, потерю слуха, проблемы с памятью и двигательными функциями, которые также могли быть связаны с отравлением свинцом.