Как изменились предпочтения российских туристов в Турции: анализ спроса на четырех- и пятизвездочные отели

Россияне начали экономить на отдыхе в Турции

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитический отчет АТОР по туризму в Турции показывает изменение предпочтений российских туристов: теперь они чаще выбирают четырех- и пятизвездочные гостиницы вместо ранее популярных более дорогих вариантов размещения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным, наблюдается рост спроса на пятизвездочные отели без дополнительных люксов среди туристов из СНГ, увеличившийся на 50-60%. Это связывают с повышением стоимости отдыха из-за инфляции в Турции.

Директор сети отелей Swandor отмечает высокий спрос на такие объекты, как Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace и Kemer, несмотря на рост цен.

Также российские путешественники стали чаще выбирать премиум-класс гостиниц, но ограничиваются короткими пребываниями.

Дополнительно, россияне активно бронируют отели на конец туристического сезона в Турции, чтобы воспользоваться скидками.