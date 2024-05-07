Как изменились предпочтения российских туристов в Турции: анализ спроса на четырех- и пятизвездочные отели

Аналитический отчет АТОР по туризму в Турции показывает изменение предпочтений российских туристов: теперь они чаще выбирают четырех- и пятизвездочные гостиницы вместо ранее популярных более дорогих вариантов размещения.
Согласно данным, наблюдается рост спроса на пятизвездочные отели без дополнительных люксов среди туристов из СНГ, увеличившийся на 50-60%. Это связывают с повышением стоимости отдыха из-за инфляции в Турции.
Директор сети отелей Swandor отмечает высокий спрос на такие объекты, как Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace и Kemer, несмотря на рост цен.
Также российские путешественники стали чаще выбирать премиум-класс гостиниц, но ограничиваются короткими пребываниями.
Дополнительно, россияне активно бронируют отели на конец туристического сезона в Турции, чтобы воспользоваться скидками.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.