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Tesla в беде: почему 2 миллиона авто могут быть опасны на дорогах

Американские регуляторы требуют от Tesla подробных данных по обновлению Автопилота

0:55
Авто

Американское агентство по безопасности на дорогах (NHTSA) начало расследование в отношении Tesla после декабрьского отзыва более 2 миллионов автомобилей с целью установки новых ограничений на использование системы Автопилот.

Американские регуляторы требуют от Tesla подробных данных по обновлению Автопилота
Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Отзыв коснулся практически всех автомобилей Tesla на дорогах США, чтобы усилить контроль за вниманием водителей при использовании продвинутой системы помощи водителю. После обновления программного обеспечения было зарегистрировано 20 аварий, что вызвало у NHTSA серьезные опасения.

Агентство запросило у Tesla сравнительные данные о работе автомобилей после обновления и дополнительные документы до 1 июля. В своих тестах NHTSA обнаружило, что после внесенных изменений в программное обеспечение водители могут легко изменять настройки активации Автопилота, что может повысить риск аварий.

Куратор Игорь Моржаретто
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