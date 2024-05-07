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Падение выдачи ипотеки в апреле 2024 года: причины и прогнозы

Выдача ипотечных кредитов в России упала почти на треть

1:26
Недвижимость » Аналитика

В апреле 2024 года объем выданных ипотечных кредитов в России упал на 30% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, по данным аналитического агентства Frank RG.

Выдача ипотечных кредитов в России упала почти на треть
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Российские банки предоставили свыше 110 тыс. жилищных кредитов в апреле, что на 29% меньше, чем в апреле 2023 года. Общий объем выданной ипотеки составил 460,2 млрд рублей, что на 4,2% больше по сравнению с мартом 2024 года, но на 19,2% меньше, чем в апреле прошлого года. В количественных показателях выдача ипотеки увеличилась на 6,5% по сравнению с мартом, отметила старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Она связывает падение с политикой Центробанка по сдерживанию ипотечного рынка и повышением процентных ставок.

По словам представителей ВТБ, в мае и июне ожидается аномально высокий спрос на массовую льготную ипотеку в преддверии завершения льготной программы. В первом полугодии планируется выдать ипотек на сумму в 2,8 трлн рублей. Однако во втором полугодии ожидается снижение спроса, что приведет к спаду на рынке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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