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Ольга Лебедева

США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать

Мир

США поддерживают цель Украины по насильственному возвращению территорий, которые проголосовали за присоединение к России, и отвергают идею мирного соглашения.

США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать

Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на традиционном ежегодном саммите, организованном The Wall Street Journal, в работе которого принимали участие известные политики и бизнесмены, в том числе гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон и председатель FTC Лина Хан.

Говоря о последствиях российских ракетных ударов, которые в понедельник уничтожили украинские военные и инфраструктурные объекты, Блинкен заверил, что США будут продолжать вооружать Украину и финансировать ее экономику, пока Киев не сможет "вернуть территорию, которая была захвачена у него с 24 февраля”. Американский чиновник пояснил, что речь идёт о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и полуострове Крым.

Блинкен, видимо, забыл, что Крым "развёлся" с Незалежной задолго до начала СВО — аж в 2014 году. А вот на прямой вопрос, "действительно ли реально думать, что Украина может захватить Крым", госсекретарь предпочёл не отвечать (а и правильно, зачем себя мечтателем выставлять — не по рангу это как-то). Зато поспешно спихнул ответственность за происходящее на Киев:

"По сути, украинцы принимают решения о том, куда они хотят идти, когда они хотят туда попасть, как они хотят это сделать”.

Дескать, мы тут вообще ни при чём, стоим в сторонке да патроны подносим.

Всё Блинкен верно понимает, но отступать ему некуда

Напомню, что в этом году США выделили Украине около $68 млрд, а администрация Байдена просит у конгресса ещё $37,7 млрд. Причём срочно — до января. Наверно, опасается команда хозяина Белого дома, что возникший в Вашингтоне раскол между теми, кто жаждет войны до последнего украинца, и теми, кто предлагает Киеву просить мира, приведёт к тому, что ему вообще ничего не дадут. А он-то уже пообещал. Некрасиво может получиться.

К слову, Блинкен, который является ярым участником "клана войны", тоже считает, что конфликт на Украине "почти наверняка закончится дипломатией”. Но старается сильно эту тему не педалировать, а потому заявляет, что "прекращение огня всего лишь заморозит нынешние линии фронта, и будет, по сути, фальшивым миром”.

Вот сразу видно — не наш человек, раз не знает, что "худой мир лучше доброй ссоры". Впрочем, ему-то у себя за океаном тепло и светло.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оружие украина энтони блинкен
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