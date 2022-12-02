"Раздробленная и беззубая" — такой видится Украина в будущем из-за океана

Американский военный аналитик Ив Смит считает, что СВО на Украине подошла к критическому рубежу:

"Россия, кажется, ждёт от Запада какого-то решения. И как только окончательно поймёт, что США и их союзники не могут или не хотят вести переговоры, Москва начнёт реализовывать максималистское решение. И тогда она создаст мёртвую зону на Западной Украине любого размера, какой пожелает. Если Украина и её американские советники не придут в себя, эта мёртвая зона будет ужасно большой", — написал Смит на портале Naked Capitalism.

Думается, эта версия развития событий вполне может иметь место быть, поскольку "говорящая голова" западной коалиции, воюющей на территории Незалежной (а по совместительству — президент этой страны) Владимир Зеленский уже однажды чётко проартикуллировал, что "переговоров с Владимиром Путиным не будет".

То есть, если принять всерьёз это его заявление, выбора-то особого у нас нет. И возникает резонный вопрос:

Как вернуть Украину в нормальное состояние, чтобы эта страна не представляла угрозы безопасности и не разжигала фанатичную антироссийскую ненависть?

Мнения Зеленского не спросят

"То, что Зеленский не будет вести переговоры с Путиным, не означает, что урегулирования не будет, — считает Марк Уитни — американский политолог и журналист. — Это просто означает, что Зеленский не будет иметь никакого влияния на результат. Как самая могущественная страна, Россия всегда была в состоянии навязать соглашение, которое позволило бы достичь её основных целей в области национальной безопасности, и именно это Путин и сделает".

По мнению вашингтонского политолога, соглашение между Россией и Украиной, в конце концов, будет подписано. Да, оно не будет идеальным и не положит конец военным действиям полностью, но обеспечит уровень защиты от врагов России. А вот Киеву и его союзникам оно крайне не понравится:

"К сожалению, соглашение, заключённое не за столом переговоров, положит конец существованию Украины как жизнеспособного и самостоятельного государства. Как только Россия завершит свою специальную военную операцию, наступит мрачное будущее для Украины — будущее деиндустриализованной пустыни, выживание которой полностью зависит от её западных союзников", — написал Уитни в статье, опубликованной The Unz Review.

Зимой на месте Украины будет демилитаризованная зона

По мнению другого журналиста — Джона Хелмера — российская армия "собирается очистить обширную территорию центральной Украины в ходе своего предстоящего зимнего наступления":

"Это будет 100-километровая демилитаризованная зона (ДЗ) на Восточной Украине, которая защитит Россию от украинских ракетных и артиллерийских атак", — цитирует Уитни Хелмера.

И напоминает, что подобный прецедент в истории уже был:

Панмунджомское перемирие от 27 июля 1953 года, положившее конец Корейской войне.

То есть, в пределах этой демилитаризованной зоны на Украине не будет ни инфраструктуры, ни электричества, ни людей — ничего, кроме средств наблюдения и обеспечения соблюдения условий перемирия.

"Мирным жителям и разоружённым украинским войскам, за исключением укронацистских подразделений, будет предоставлен один или два коридора, по которым им будет разрешено покинуть этот район. Ибо им незачем там болтаться", — предполагает Джон Хелмер.

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