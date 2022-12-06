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Ольга Лебедева

WSJ: американцы "подкрутили" HIMARS, чтобы ракеты Киева не долетали до территории России

Мир

Ракетные установки HIMARS, полученные Украиной от Вашингтона, были "тайно модифицированы”, поэтому ВСУ не могут использовать ракеты большей дальности, даже если Киев получил их откуда-то ещё.

WSJ: американцы "подкрутили" HIMARS, чтобы ракеты Киева не долетали до территории России

Об этой маленькой хитрости заокеанских спонсоров Незалежной сообщила The Wall Street Journal, сославшись на "американских чиновников, пожелавших остаться анонимными".

Напомню, с июня на Украину было отправлено в общей сложности 20 пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), а также несколько партий управляемых ракет GMLRS и служебных транспортных средств. Радиус действия GMLR составляет почти 80 километров.

С тех пор Киев начал мечтать и требовать поставок, кстати, о получении ракет ATACMS с дальностью действия более 300 километров. США таких пока не дают.

Как отмечает WSJ, даже если Белый дом передумает или Киеву удастся получить ATACMS, или аналогичные ракеты дальнего радиуса действия "в другом месте", они не будут работать в HIMARS, которые в настоящее время находятся на вооружении ВСУ.

"Изменения, внесенные в системы перед их отправкой на Украину, включают аппаратное и программное обеспечение, — пишет издание, отмечая, что и украинские военные, и Пентагон "отказались от комментариев, сославшись на соображения оперативной безопасности”.

По данным WSJ, изменения в конструкции установок HIMARS "отражают опасения среди чиновников администрации, что их украинский партнер может перестать выполнять своё обещание не наносить удары по территории России оружием, предоставленным США”, а также желание администрации президента Джо Байдена "снизить риск более широкой войны” с Россией.

Дипломатическо-военный пинг-понг

  • Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что предоставление тяжелого вооружения Украине рискует пересечь "красные линии” России и напрямую вовлечь США и НАТО в конфликт.
  • США и их союзники настаивают на том, что они не участвуют в военных действиях, продолжая вооружать Киев.

Ещё в июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон получил "гарантии” от Киева, что HIMARS не будут использоваться "против целей на территории России”, и утверждал, что между Украиной, США и другими союзниками/партнерами существует "прочная доверительная связь”.

Однако ближе к сентябрю Блинкен пояснил, что США рассматривают Крым и четыре другие российские региона — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, которые проголосовали за присоединение к нашей стране, — как украинскую территорию, и посему являются "оправданными целями для нанесения ударов".

И не очень понятно, как новость о "модернизации" HIMARS — если, конечно, она правдива, — соотнести с заявлением, сделанным представителем Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк ещё в июле, о том, что "решение о дальности действия систем будет на усмотрение украинской стороны”.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина энтони блинкен
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