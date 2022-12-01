NYT: воевать в Афганистане НАТО было дешевле, чем помогать Украине

The New York Times сегодня посетовала на возросшие аппетиты ВСУ, сообщив, что "НАТО не успевает пополнять боеприпасы" для них.

Об этом изданию рассказала экс-помощница генсека альянса по военным закупкам Камилла Гранд:

"Один день боёв на Украине обходится нам в сумму, равную месячному или даже больше боёв в Афганистане", — цитирует её NYT, уточняя, что в день ВСУ расходуют порядка 5 тысяч боеприпасов — "такого в Европе не было со времён Второй мировой войны".

При этом украинцы используют "неродные боеприпасы" для оружия, поставленного НАТО:

они заряжают орудия, произведённые во Франции снарядами из Италии.

стараясь "ударить подальше", используют больше пороха.

Итог: оружие "изнашивается" намного быстрее, чем предполагали производители.

Ремонтировать (да и обслуживать, как того требуют технические характеристики) на Украине некому и нечем — нет ни спецов, ни оборудования.