The New York Times сегодня посетовала на возросшие аппетиты ВСУ, сообщив, что "НАТО не успевает пополнять боеприпасы" для них.
Об этом изданию рассказала экс-помощница генсека альянса по военным закупкам Камилла Гранд:
"Один день боёв на Украине обходится нам в сумму, равную месячному или даже больше боёв в Афганистане", — цитирует её NYT, уточняя, что в день ВСУ расходуют порядка 5 тысяч боеприпасов — "такого в Европе не было со времён Второй мировой войны".
При этом украинцы используют "неродные боеприпасы" для оружия, поставленного НАТО:
Итог: оружие "изнашивается" намного быстрее, чем предполагали производители.
Ремонтировать (да и обслуживать, как того требуют технические характеристики) на Украине некому и нечем — нет ни спецов, ни оборудования.
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