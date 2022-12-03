Американские войска приведены в боевую готовность на границе с Россией

Американские войска, дислоцированные в Литве, перешли от сдерживания России к боевой готовности, заявил начальник обороны прибалтийской страны генерал-лейтенант Валдемарас Рупсис.

Напомню, что эта страна граничит с нашей Калининградской областью, Белоруссией и Латвией.

"Раньше главным фактором было сдерживание, демонстрация того, что они здесь и могут увеличить наши силы в любое время, — сказал Рупсис в эфире радио LRT. — Теперь ситуация изменилась: эти подразделения развертываются, чтобы они могли немедленно вступить в бой. Это плавный переход от одного режима к другому”.

По словам литовского главкома, до 2025 года на территории страны будут находиться ротируемые подразделения американской армии, которые заодно станут обучать местных солдат, "служить фактором сдерживания России и Белоруссии", находясь при этом в состоянии постоянной боевой готовности.

Ничего необычно, но … грустно

В общем-то, ничего неожиданного в изменении цели пребывания американских коммандос в Литве нет, ведь страны Балтии, власти которых старательно разгоняют тему "весьма вероятного" нападения России, таким образом зарабатывают преференции от покровителей — США. И иногда их рвение приобретает почти анекдотические формы.

Как, например, эпизод с разбором Латвией всех пешеходных переправ на границе с Белоруссией и Россией. Тогда, напомню, под снос попал даже "Мост дружбы", по которому когда-то ходили в гости друг к другу бывшие участники партизанского движения и тысячи посетителей Кургана Дружбы.

И плевать латвийским властям на то, что территория эта на стыке трёх государств — место героическое: в годы войны здесь в партизанских отрядах с фашистами сражались 10 тысяч человек.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Подразделения США, насчитывающие около 500 человек личного состава, танки Abrams и бронемашины Bradley, размещены на основе ротации в восточном литовском городе Пабраде с 2019 года.

Кроме того, от НАТО в стране дислоцируется многонациональное подразделение под руководством Германии.

Возглавляемый США блок объявил об усилении своих военных возможностей в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в июне, что силы быстрого реагирования альянса вырастут примерно с 40 000 до 300 000 человек. Не исключено, что и их будет даже больше.

Москва неоднократно заявляла, что считает войска НАТО вблизи своих границ угрозой национальной безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в четверг, что действия блока означают его возвращение к "концептуальным приоритетам”, принятым во время холодной войны.