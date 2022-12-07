Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сценарии "апокалипсиса" для украинской столицы этой зимой, если российские удары по инфраструктуре Украины продолжатся. Об этом политик заявил в интервью Reuters.
По его словам, жителям Киева нет необходимости эвакуироваться сейчас, но они должны быть готовы к этому. Также мэр рассказал, что мест в пунктах обогрева в городе недостаточно, отапливаемых убежищ тоже не хватает.
Он заметил, что Киев может остаться без света, воды и тепла. И может случиться "апокалипсис", как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры.
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