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Три правила стиля: как правильно носить пиджак

Три правила, нарушение которых в ношении пиджака следует избегать

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Пиджак — это неотъемлемый элемент гардероба, который может стать универсальным решением для различных случаев жизни. Сочетая его с костюмными брюками и лоферами, можно создать строгий офисный образ, а с атласной комбинацией и босоножками — привлекательный наряд для свидания. Носить пиджак с джинсами и кроссовками подойдет для активных прогулок с друзьями. Однако, важно правильно использовать этот элемент одежды, чтобы избежать стилистических ошибок.

Три правила, нарушение которых в ношении пиджака следует избегать
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правило №1: Не застегивайте все пуговицы на пиджаке. Согласно этикету, однобортный пиджак никогда не должен быть застегнут на нижнюю пуговицу. Это правило утвердилось еще в эдвардианскую эпоху и остается актуальным и поныне. Единственным исключением являются пиджаки с одной пуговицей, в этом случае ее можно застегнуть.

Правило №2: Распарывайте карманы на пиджаке. Кажется, что все карманы на пиджаке зашиты только для декоративных целей, но это не так. Многие производители шьют их, чтобы сохранить внешний вид изделия. Разрешая клиентам использовать карманы в магазине, можно рисковать их деформацией.

Правило №3: Не забывайте про шлицу. Нераспоротая шлица на пиджаках, пальто и тренчах — это не только стилистическая ошибка, но и проблема для сохранения формы и комфорта во время движения. Производители часто прошивают шлицу, чтобы сохранить товарный вид, но после покупки ее обязательно следует распороть, чтобы обеспечить удобство и элегантный вид вашему пиджаку.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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