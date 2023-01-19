Дмитрий Медведев назвал причину начала ядерной войны. По словам первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии России, ей станет очередная поставка западных вооружений на Украину.
Медведев отметил, что любые попытки разрешить конфликт не в пользу России обречены. При любом усилении противника третьими странами РФ будет использовать весь свой потенциал для достижения своих целей и отстаивания интересов.
"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - отметил Медведев.
По его словам, несостоятельность такой позиции должна быть очевидна для западных кураторов Украины. "Сохранивших хоть какие-то следы интеллекта", - уточнил Медведев.
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