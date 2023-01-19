Медведев пригрозил Западу ядерной войной в случае новых поставок оружия на Украину

Дмитрий Медведев назвал причину начала ядерной войны. По словам первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии России, ей станет очередная поставка западных вооружений на Украину.

Медведев отметил, что любые попытки разрешить конфликт не в пользу России обречены. При любом усилении противника третьими странами РФ будет использовать весь свой потенциал для достижения своих целей и отстаивания интересов.

"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - отметил Медведев.

По его словам, несостоятельность такой позиции должна быть очевидна для западных кураторов Украины. "Сохранивших хоть какие-то следы интеллекта", - уточнил Медведев.