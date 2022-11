Джиральди: Зеленский провоцировал Третью мировую, чтобы скрыть "делишки" покровителей

Неделю назад Украина, возможно, намеренно напала на Польшу в попытке втянуть альянс НАТО в войну с Россией, запустив по территории соседней страны ракету, убившую двух поляков.

Владимир Зеленский немедленно обвинил Россию в этом инциденте, вероятно, рассчитывая, что так называемый "ложный флаг”, вынудит НАТО вмешаться, воспользовавшись статьёй 5 договора альянса: "нападение на одного — это нападение на всех".

И у него чуть было не получилось. Но к сегодняшнему дню эта история фактически исчезла из большинства мировых СМИ. На этот раз "пронесло". Пронесёт ли в следующий — неизвестно.

Провокации не закончились

Американский политолог Филип Джиральди считает, что "безрассудство Зеленского" вполне может привести к ядерной войне. В качестве подтверждения своего мнения он приводит слова "одного иностранного дипломата из страны НАТО":

"Это перестаёт быть смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракета”. "Безусловно, Зеленский способен на всё. Этот бывший комедийный актёр, сейчас купающийся в лучах славы, способен на любую лживую провокацию", — пишет Джиральди в статье, опубликованной на портале The Unz Review.

Задача — спрятать концы

Однако, по словам американского политолога, сейчас "урезонивать" украинского президента некому, потому что его американские друзья озабочены информационной бомбой, которая готова рвануть под ними в любой момент. Кстати, и здесь Зеленский может оказаться одним из действующих лиц.

"На 30 ноября украинский президент приглашён в Нью-Йорк, где он примет участие в "живом мероприятии”, организованном New York Times, вместе с Сэмом Банкманом-Фридом (основателем и генеральным директором FTX, недавно рухнувшей криптовалютной биржи), Ларри Финком (генеральным директором Blackrock) и министром финансов США Джанет Йеллен в качестве основных докладчиков", — сообщает Джиральди, предполагая, что украинский лидер и криптомагнат отлично знакомы и им есть, что обсудить.

Дело в том, что Банкман-Фрид был крупным финансовым спонсором политиков Демократической партии США, пожертвовав $40 млн на проекты "get out the vote” в недавно завершившемся избирательном цикле. Он уступает только Джорджу Соросу в качестве спонсора американских демократов.

Но кроме того, он активно давал деньги на "безоговорочную поддержку Украины" и щедро спонсировал Американо-Израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC).

Схема проста и элегантна

"Было много предположений о том, что нерегулируемый и неконтролируемый поток миллиардов долларов налогоплательщиков США, предоставленных через заведомо коррумпированное правительство Украины, обеспечил идеальный механизм для отмывания денег в крупных масштабах. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон внимательно следит за историей FTX-Украина и отмечает, что "финансовый крах FTX… раскрывает доказательства того, что демократы, некоторые республиканцы, украинцы и FTX организовали сложную схему финансовых откатов".

"В схеме участвовали члены Конгресса, которые отправляли деньги на Украину от благотворителя-демократа (Сэма Бэнкман-Фрида). Как только доллары США были зачислены на счёт Украины, президент Зеленский и его партнёры перевели часть выручки на покупку криптовалюты у FTX. FTX, в свою очередь, отправил часть этих средств обратно сотрудничающим членам Конгресса и Национальному комитету демократов”, — рассказывает Джиральди.

По его словам, так владелец криптобиржи и киевские власти "распилили" порядка $60 млн:

"Веб-сайт украинского правительства, на котором сообщалось о некоторых деталях соглашения, таинственным образом "исчез” за два дня до того, как произошла катастрофа FTX. История FTX подчеркивает, насколько коррумпирована "денежная яма” под названием Украина", — пишет политолог, предполагая, что президент Байден, обеспечивая своему сыну Хантеру тёплое местечко в совете директоров компании, "услужливо отправляет этому мошеннику Зеленскому ещё миллиарды долларов".

Кто может и должен урезонить столь важную птицу?

Джиральди отмечает, что занятые поиском решения проблемы с финансовыми махинациями американские демократы забыли о реально существующей проблеме, которая возникла при их непосредственном участии: Зеленский намеренно провоцирует Третью мировую войну, которая "может легко стать ядерной":

"США и НАТО, обременённые таким "союзником”, должны предпринять немедленные шаги, чтобы прекратить поддерживать боевые действия и призвать к урегулированию конфликта путём переговоров. Джо Байден, если у него осталась хоть капля честности, и тот, кто дёргает его за ниточки, должны без колебаний сделать этот шаг", — призывает Филип Джиральди.

