Аластер Крук: Россия ведёт психологическую войну с Западом, круша гегемонию США

Чем дольше длится украинский кризис, тем очевиднее становится тот факт, что мир перестал быть однополярным и вопрос только в том, как скоро рухнет "вашингтонский колосс".

Как справедливо заметил бывший британский дипломат Аластер Крук, "первоначальное чванство США прекратилось", ему на смену приходит понимание того, что "Вашингтон недооценил социальную сплоченность России, ее скрытый военный потенциал и относительную невосприимчивость к экономическим санкциям Запада":

экономика России не рухнула в результате санкционного давления, не скатилась в оранжевую революцию, как предсказывали западные политики.

А вот сами "стратеги" из заокеанского обкома, что называется, сели в огромную лужу, показав наглядно всему миру, что военной мощи США хватает только на конфликты, "которые американцы могут позволить себе проиграть — войны, проигранные слабым противникам".

"Война против России (финансовая или военная) существенно отличается от борьбы с небольшими, плохо оснащёнными и разрозненными повстанческими движениями или от краха экономики нестабильных государств, таких как Ливан", — пишет британский дипломат в статье, опубликованной Strategic Culture Foundation.

Европейские лидеры паникуют

Лидеры ЕС, находящиеся в зависимости от США, по инерции продолжают повторять одни и те же "хорошие новости", о скорой победе Украины. Но они уже поняли: победить российскую армию на континентальной части Евразии шансов нет.

Вопрос, который беспокоит Запад, заключается в том, что русские собираются делать дальше:

продолжать ослаблять украинскую армию, одновременно сокращая запасы вооружений НАТО или развернуть российские наступательные силы, которые собираются по всей Украине?

И вот эта неизвестность, считает Крук, заставляет политиков делать нелогичные заявления и совершать нелогичные (если расценивать их с позиции населения ЕС) действия. Что вполне устраивает российское командование, стремящееся "удержать Запад в ситуации дисбаланса и сомнений":

"Это тактика психологической войны, которой славится генерал Герасимов".

Москва ударит тогда, когда ей это будет выгодно

По мнению основателя базирующегося в Бейруте Форума по конфликтам, "выбор времени для России будет определяться не западным политическим календарем, а тем, когда (и если) наступление будет благоприятным для российских интересов".

"Москва следит за двумя фронтами: финансовой войной (которая может привести к более медленному военному развертыванию, чтобы позволить нарастить уровень экономической боли) и военной ситуацией".

Круг уверен, что "военную ситуацию" Россия трактует шире, чем события на Украине, в первую очередь стремясь ослабить гегемонию США и изгнать НАТО из Азии:

"Русские уже давно знают, что "система мирового порядка" неустойчива. Как и то, Западу нельзя доверять и что ему суждено пасть. В течение последних нескольких лет Россия и Китай реструктурировали свои экономики и укрепляли свои вооруженные силы — таким образом, готовясь к неизбежному краху американской империи, скрестив пальцы, чтобы это "падение" не привело к апокалипсису. На практике и Россия, и Китай стремились по возможности смягчить этот крах. Никому не выгоден неконтролируемый распад Соединенных Штатов. Однако сами США зашли слишком далеко в своем украинском проекте, и Россия собирается использовать этот конфликт, чтобы способствовать распаду Американской империи — другого выхода действительно нет".

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