Рэпер Джиган объяснил, какого парня не потерпит рядом с дочерью Ариелой

Рэпер Джиган рассказал о требованиях к парню дочери

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган рассказал, какого жениха он не хотел бы для дочери.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Муж блогера Оксаны Самойловой признал, что дочь Ариела рано или поздно вступит отношения с противоположным полом.

Рэпер объяснил, что попытается выяснить о возлюбленном наследницы как можно больше информации.

"Если я узнаю какие-то критические вещи этого человека, то, естественно, он не будет с моей дочерью", — выразил своё мнение многодетный отец.

Он отметил, что курение или сквернословие избранника дочери его не отпугнёт.

Ранее четырёхлетний сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Давид под давлением матери бросил возлюбленную по имени Полина и принял решение жениться на родительнице.