Рэпер Джиган объяснил, какого парня не потерпит рядом с дочерью Ариелой

Рэпер Джиган рассказал, какого жениха он не хотел бы для дочери.
Муж блогера Оксаны Самойловой признал, что дочь Ариела рано или поздно вступит отношения с противоположным полом.
Рэпер объяснил, что попытается выяснить о возлюбленном наследницы как можно больше информации.
"Если я узнаю какие-то критические вещи этого человека, то, естественно, он не будет с моей дочерью", — выразил своё мнение многодетный отец.
Он отметил, что курение или сквернословие избранника дочери его не отпугнёт.
Ранее четырёхлетний сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Давид под давлением матери бросил возлюбленную по имени Полина и принял решение жениться на родительнице.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".