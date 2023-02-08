Дома много проблем, но у нас есть дела поважнее: о чём говорил Байден с Конгрессом США

Президентский срок Джо Байдена перевалил за экватор, и он, по традиции, выступил с обращением к Конгрессу США. В своей речи глава государства много говорил о ситуации на мировой арене и лишь затронул внутреннюю ситуацию в собственной стране.

Полный текст выступления опубликован на официальном сайте Белого дома.

Конфликт на Украине

Говоря о специальной военной операции России на Украине, Байден назвал ее "испытанием века":

"Мы на основе НАТО создаем глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии президента России Владимира Путина. Мы были с народом Украины", -сказал 46-ой президент США. — Наша нация работает над достижением большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду".

Отношения с Китаем

Байден в ходе своего выступления подчеркнул, что Вашингтон "стремится к конкуренции, а не к конфликту" с Пекином:

"Сегодня мы находимся в самом сильном положении за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире". В этом контексте американский лидер отметил, что он готов "к работе с Китаем там, где он (Пекин) может продвигать интересы США и приносить пользу миру". Однако как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. Победа в конкурентной борьбе с Китаем должна объединить всех нас. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами в мире", — сказал он, подчеркнув, что Америка будет и дальше поддерживать Киев "столько, сколько нужно".

Инфляция в США

Комментируя высокий уровень инфляции в стране, Байден заявил, что это "глобальная проблема из-за пандемии, которая нарушила цепочки поставок, и войны Путина, которая нарушила поставки энергии и продовольствия".

Однако, по его словам, США находятся "в лучшем положении, чем любая другая страна в мире":

"У нас есть дела поважнее, но здесь, дома, инфляция снижается", — заявил он.

Закон о безработице и чипах

В рамках своего выступления Байден также отметил низкий уровень безработицы в стране:

"Уровень безработицы составляет 3,4%, что является минимумом за 50 лет".

Кроме того, он упомянул принятый в августе прошлого года закон, направленный на стимулирование отечественного производства компьютерных чипов. Президент США отметил, что автопроизводители не могут произвести необходимое количество автомобилей из-за нехватки чипов, что, в свою очередь, привело к росту цен. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отраслях по производству холодильников и мобильных телефонов, отметил он, добавив, что его администрация гарантирует, что "цепочка поставок в США начинается в США".

США повезло, что у руля он, Байден

Не удержался 80-летний хозяин Белого дома и от того, чтобы отметить собственные заслуги:

"До того, как я пришел к власти, ситуация складывалась так, что КНР наращивала свою мощь, а роль Америки в мире снижалась".

Теперь же, по его словам, США опять "ведут весь мир за собой", а До того, как я пришел к власти, ситуация складывалась так, что КНР наращивала свою мощь, а роль Америки в мире снижалась. До того, как я пришел к власти, ситуация складывалась так, что КНР наращивала свою мощь, а роль Америки в мире снижалась. "те, кто ставит против Америки, понимают, насколько они не правы".

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