Вынуждена жить в палатке: переехавшая в Оренбург белгородка столкнулась с новыми трудностями

Переехавшая в Оренбург белгородка из-за прорыва дамбы вынуждена жить в палатке

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Наталья, ранее жившая в Белгороде, переехала в Оренбургскую область, чтобы избежать обстрелов со стороны ВСУ. Однако, после переезда, её новый дом пострадал из-за порыва дамбы, который привел к затоплению.

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В результате происшествия, женщина и её семья столкнулись с необходимостью искать временное убежище. Наталья получила компенсацию в размере 20 тысяч рублей, которую она решила потратить на покупку палатки, поскольку средств на аренду жилья у неё не было, сообщает bel.ru.

Сейчас Наталья и её семья готовятся жить в палатке, в ожидании более стабильного и безопасного решения своих жилищных проблем.