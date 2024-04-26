Готовы к кошачьему вторжению: 5 вещей, которые нужно знать перед тем, как завести кошку

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О чем нужно знать перед тем, как завести кошку

2:04
Зоосфера » Кошки

Каждая кошка уникальна и неподражаема! Ваша может быть энергичной и общительной, или же предпочитать тихо отдыхать на вашем колене. Или она может быть самостоятельной и скрытной, требующей вашей активности за ней. Кошки разные, и подход к каждой должен быть индивидуальным.

О чем нужно знать перед тем, как завести кошку
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ожидайте некоторые изменения в быту. Кошки любят лазить по высотам, так что безопасность ваших ценных вещей должна быть обеспечена, чтобы избежать их любопытства.

Неудивительно, что кошка может предпочесть обычную картонную коробку самому мягкому и уютному лежаку. Следите за предпочтениями вашего питомца, прежде чем тратиться на дорогие подарки.

Подготовьтесь к тому, что в вашем доме и на вашей одежде появится больше кошачьей шерсти. Приобретите специальные инструменты для ее удаления или практикуйте релаксацию.

Режим сна кошки и ваш могут сильно различаться. Она может спокойно отдыхать весь день, пока вы заняты, и будить вас рано утром.

Обратите внимание на то, как кошка общается с вами:

  • Мурлыканье указывает на удовольствие;
  • Мяуканье чаще всего означает желание привлечь внимание;
  • Шипение или ворчание могут свидетельствовать о страхе;
  • Короткие взвизги зачастую означают страх перед другими животными.

Важные признаки в поведении кошки:

  • Хвост, торчащий вверх, говорит о доверии и хорошем настроении;
  • Быстрое виляние хвостом из стороны в сторону указывает на раздражение;
  • Хвост, зажатый между ногами, свидетельствует о страхе;
  • Распушенный хвост означает страх или готовность к атаке;
  • Уши, прижатые назад, могут означать раздражение или страх;
  • Уши, направленные вперед, говорят о заинтересованности.

Завести кошку — это большая ответственность, но это может принести много радости, любви и веселья. Ваш новый пушистый друг сделает вашу жизнь ярче каждым своим мурлыканьем!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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