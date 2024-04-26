Готовы к кошачьему вторжению: 5 вещей, которые нужно знать перед тем, как завести кошку

Каждая кошка уникальна и неподражаема! Ваша может быть энергичной и общительной, или же предпочитать тихо отдыхать на вашем колене. Или она может быть самостоятельной и скрытной, требующей вашей активности за ней. Кошки разные, и подход к каждой должен быть индивидуальным.
Ожидайте некоторые изменения в быту. Кошки любят лазить по высотам, так что безопасность ваших ценных вещей должна быть обеспечена, чтобы избежать их любопытства.
Неудивительно, что кошка может предпочесть обычную картонную коробку самому мягкому и уютному лежаку. Следите за предпочтениями вашего питомца, прежде чем тратиться на дорогие подарки.
Подготовьтесь к тому, что в вашем доме и на вашей одежде появится больше кошачьей шерсти. Приобретите специальные инструменты для ее удаления или практикуйте релаксацию.
Режим сна кошки и ваш могут сильно различаться. Она может спокойно отдыхать весь день, пока вы заняты, и будить вас рано утром.
Обратите внимание на то, как кошка общается с вами:
Важные признаки в поведении кошки:
Завести кошку — это большая ответственность, но это может принести много радости, любви и веселья. Ваш новый пушистый друг сделает вашу жизнь ярче каждым своим мурлыканьем!
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".