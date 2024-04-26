В опте цены на бензин падают, а на АЗС растут: названа причина такого расхождения

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в России продемонстрировали устойчивый рост на протяжении шести недель, начиная с середины марта. Несмотря на то, что прирост был относительно небольшим (36 копеек за литр бензина и 41 копейку за литр дизельного топлива), он стал заметным на фоне общей динамики цен.
Рост цен кажется неожиданным, учитывая, что оптовые цены на топливо на биржах за тот же период снизились на 15-20%. Это расхождение между розничными и оптовыми ценами частично объясняется задержками в реакции рынка. Розничные цены обычно отстают от оптовых, так как сначала распродаются запасы топлива, закупленные по более высоким ценам до падения цен на бирже. Кроме того, повышение спроса в сезон отпусков и начало сельскохозяйственных работ в апреле также способствовали увеличению цен.
Ситуация усложняется необходимостью внепланового ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских БПЛА, что привело к снижению производства топлива в марте, хотя уже с апреля объемы производства начали восстанавливаться. При этом запасы топлива оставались на уровне выше среднего, что теоретически должно было сдерживать рост цен, сообщает "Российская газета".
Однако в реальности, как показывают данные Московской топливной ассоциации, первыми цены начали поднимать крупные нефтяные компании, в то время как малые и независимые АЗС обычно более чувствительны к изменениям оптовых цен из-за отсутствия больших запасов. Начавшийся рост цен на АЗС имеет характер "отложенного эффекта", поскольку он последовал за подъемом оптовых цен с двухнедельной задержкой.
В России рынок топлива строго регулируется для предотвращения резких ценовых скачков. По словам Дмитрия Гусева, заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", хотя инфляция ограничивает рост цен на АЗС, повышение цен в рамках годовой инфляции неизбежно. Это контрастирует с рынками, такими как США, где цены могут значительно и быстро колебаться.
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