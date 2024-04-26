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В опте цены на бензин падают, а на АЗС растут: названа причина такого расхождения

Стали известны причины роста цен на бензина на АЗС в России

2:18
Экономика

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в России продемонстрировали устойчивый рост на протяжении шести недель, начиная с середины марта. Несмотря на то, что прирост был относительно небольшим (36 копеек за литр бензина и 41 копейку за литр дизельного топлива), он стал заметным на фоне общей динамики цен.

Стали известны причины роста цен на бензина на АЗС в России
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Рост цен кажется неожиданным, учитывая, что оптовые цены на топливо на биржах за тот же период снизились на 15-20%. Это расхождение между розничными и оптовыми ценами частично объясняется задержками в реакции рынка. Розничные цены обычно отстают от оптовых, так как сначала распродаются запасы топлива, закупленные по более высоким ценам до падения цен на бирже. Кроме того, повышение спроса в сезон отпусков и начало сельскохозяйственных работ в апреле также способствовали увеличению цен.

Ситуация усложняется необходимостью внепланового ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских БПЛА, что привело к снижению производства топлива в марте, хотя уже с апреля объемы производства начали восстанавливаться. При этом запасы топлива оставались на уровне выше среднего, что теоретически должно было сдерживать рост цен, сообщает "Российская газета".

Однако в реальности, как показывают данные Московской топливной ассоциации, первыми цены начали поднимать крупные нефтяные компании, в то время как малые и независимые АЗС обычно более чувствительны к изменениям оптовых цен из-за отсутствия больших запасов. Начавшийся рост цен на АЗС имеет характер "отложенного эффекта", поскольку он последовал за подъемом оптовых цен с двухнедельной задержкой.

В России рынок топлива строго регулируется для предотвращения резких ценовых скачков. По словам Дмитрия Гусева, заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", хотя инфляция ограничивает рост цен на АЗС, повышение цен в рамках годовой инфляции неизбежно. Это контрастирует с рынками, такими как США, где цены могут значительно и быстро колебаться.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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