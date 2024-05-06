Примерно 43% страхователей в Индии столкнулись с трудностями при урегулировании медицинских страховых претензий за последние три года

Опрос LocalCircles: 43% страхователей в Индии столкнулись с проблемами выплат

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно опросу, проведенному платформой социальных сетей LocalCircles, которая специализируется на вопросах общества, управления и городской жизни, примерно 43% страхователей в Индии, обратившихся с медицинскими страховыми претензиями за последние три года, столкнулись с трудностями при их урегулировании.

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Страхователи сталкивались с отказами по претензиям, утверждением только части сумм и задержками в выплатах.

Исследование выявило, что главные сложности для держателей полисов связаны с недостаточным разъяснением исключений и условий по полисам, использованием специфического жаргона и сложных терминов в документах, отказами по причине уже имевшихся заболеваний, а также с правилами страхования, связанными с этими условиями.

Были случаи, когда пациенты ожидали выписки из больницы 10-12 часов после готовности к ней, поскольку их страховые претензии все еще обрабатывались.

Почти все опрошенные (93%) выразили мнение, что Индийское регуляторное агентство по страхованию (IRDAI) должно обязать страховщиков публиковать на своих сайтах ежемесячные отчеты о рассмотренных и отклоненных претензиях, а также информацию о подтвержденных и аннулированных полисах.

Респонденты также предложили, чтобы IRDAI сотрудничало с Министерством здравоохранения и Министерством по делам потребителей для обеспечения справедливой и оперативной обработки медицинских страховых заявок, сообщает портал allinsurance. kz.

Данные опроса основаны на ответах 39 000 человек по всей Индии.