Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак призналась, что свадьба с Максимом Виторганом ее разочаровала
Россияне используют ИИ перед покупкой недвижимости
Опрос LocalCircles: 43% страхователей в Индии столкнулись с проблемами выплат
Рэпер Джиган входит в бизнес пива и энергетиков с новой маркой "Чилл кинг"
Самый дорогой тур в Турцию составил 1,3 млн рублей
Nature: стало известно, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферы
Названы признаки несвежих яиц
Стало известно, для чего кошатникам сода
Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда
Конкурент Tesla появится на рынке: Nio представит доступный электромобиль в Европе

Nio анонсирует запуск новых брендов электромобилей для массового рынка и Европы

1:00
Авто

Китайский производитель премиальных электромобилей Nio готовится к запуску новой модели под массовым брендом Onvo к концу этого месяца, а также планирует выпустить в следующем году в Европе второй, более компактный электромобиль по цене менее 30 000 долларов.

Nio анонсирует запуск новых брендов электромобилей для массового рынка и Европы
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Главный исполнительный директор Nio, Уильям Ли, заявил, что новый электромобиль будет конкурировать с Tesla Model Y. Ожидается, что первые автомобили бренда Onvo появятся в Европе к концу года, а бренд Firefly, предназначенный для городского вождения, будет представлен в 2025 году. Оба бренда будут использовать станции быстрой замены аккумуляторов, разработанные Nio.

В рамках адаптации к конкурентной среде и замедлению продаж, Nio начал сокращать затраты и персонал, а также рассматривает возможность выделения производства аккумуляторов в отдельное подразделение.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Последние материалы
Самый дорогой тур в Турцию составил 1,3 млн рублей
Nature: стало известно, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферы
Названы признаки несвежих яиц
Стало известно, для чего кошатникам сода
Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда
Кофейная маска для лица: рецепт и преимущества для здоровой и сияющей кожи
Гонщик Ферстаппен заявил, что не уйдет из "Ред Булл"
Некоторые растения могут пострадать от обрезки
Воронины вернутся на экраны в спин-оффе "Костя-Вера", съемки которого уже начались
Менее 50% семей направили маткапитал на жилье в 2023
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников