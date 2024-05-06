Конкурент Tesla появится на рынке: Nio представит доступный электромобиль в Европе

Nio анонсирует запуск новых брендов электромобилей для массового рынка и Европы

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский производитель премиальных электромобилей Nio готовится к запуску новой модели под массовым брендом Onvo к концу этого месяца, а также планирует выпустить в следующем году в Европе второй, более компактный электромобиль по цене менее 30 000 долларов.

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Главный исполнительный директор Nio, Уильям Ли, заявил, что новый электромобиль будет конкурировать с Tesla Model Y. Ожидается, что первые автомобили бренда Onvo появятся в Европе к концу года, а бренд Firefly, предназначенный для городского вождения, будет представлен в 2025 году. Оба бренда будут использовать станции быстрой замены аккумуляторов, разработанные Nio.

В рамках адаптации к конкурентной среде и замедлению продаж, Nio начал сокращать затраты и персонал, а также рассматривает возможность выделения производства аккумуляторов в отдельное подразделение.