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Искусственный интеллект в недвижимости: как ИИ трансформирует покупку квартир в России

Россияне используют ИИ перед покупкой недвижимости

1:51
Недвижимость

Российские застройщики все активнее внедряют искусственный интеллект для виртуального осмотра квартир в новостройках, сообщает "Известия" со ссылкой на данные комбината "Винзер". По словам генерального директора комбината Дениса Жалнина, с увеличением конкуренции, ИИ начинает играть ключевую роль в анализе предпочтений покупателей при проектировании жилых комплексов. Это позволяет разрабатывать идеальные жилые решения для целевой аудитории и проверять их в виртуальной реальности.

Россияне используют ИИ перед покупкой недвижимости
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Представители компании "СКМ Девелопмент" подтверждают тенденцию использования ИИ в строительстве и девелопменте, включая виртуальную реальность для демонстрации квартир. Однако они отмечают, что такие инновации часто воспринимаются клиентами как развлечение и мало влияют на рациональные аспекты принятия решений.

Компания наблюдает за внедрением ИИ и ВР в взаимодействие с покупателями и ищет оптимальные решения для практической демонстрации продукта. По мнению представителей "СКМ Девелопмент", тест-драйв с помощью ИИ требует времени для становления как полезного инструмента для потребителей.

Алексей Сложеникин, директор по информационным технологиям в ГК "А101", указывает на отсутствие значительного роста популярности ИИ для оценки жилья из-за необходимости сложной подготовки и обработки больших данных. Он подчеркивает, что актуальные модели оценки еще не способны учитывать многие важные параметры для конкретного покупателя.

Он предвидит, что с развитием технологий, как например с появлением усовершенствованных версий искусственных интеллектов типа ChatGPT, реально полезные методы оценки могут стать доступными в ближайшие год-полтора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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