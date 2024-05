Искусственный интеллект в недвижимости: как ИИ трансформирует покупку квартир в России

Российские застройщики все активнее внедряют искусственный интеллект для виртуального осмотра квартир в новостройках, сообщает "Известия" со ссылкой на данные комбината "Винзер". По словам генерального директора комбината Дениса Жалнина, с увеличением конкуренции, ИИ начинает играть ключевую роль в анализе предпочтений покупателей при проектировании жилых комплексов. Это позволяет разрабатывать идеальные жилые решения для целевой аудитории и проверять их в виртуальной реальности.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository