Джиган меняет микрофон на бутылку: новое приключение в мире напитков

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) стал совладельцем компании "Чилл кинг", которая будет торговать пивом, энергетиками, газированными напитками и снеками.
Продукция компании будет распространяться через торговые сети. Джиган входит в бизнес вместе с другими совладельцами, которые также участвуют в управлении ООО "Коленки пчелы" — компанией, известной своими чипсами и энергетиками Easy Peasy, ассоциированными с Настей Ивлеевой.
В последнее время финансовые показатели "Коленки пчелы" росли, однако у компании накопились значительные налоговые задолженности.
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