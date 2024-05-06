Джиган меняет микрофон на бутылку: новое приключение в мире напитков

Рэпер Джиган входит в бизнес пива и энергетиков с новой маркой "Чилл кинг"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) стал совладельцем компании "Чилл кинг", которая будет торговать пивом, энергетиками, газированными напитками и снеками.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Продукция компании будет распространяться через торговые сети. Джиган входит в бизнес вместе с другими совладельцами, которые также участвуют в управлении ООО "Коленки пчелы" — компанией, известной своими чипсами и энергетиками Easy Peasy, ассоциированными с Настей Ивлеевой.

В последнее время финансовые показатели "Коленки пчелы" росли, однако у компании накопились значительные налоговые задолженности.