Почему на Ио почти нет кратеров и другие секреты самого вулканически активного спутника в Солнечной системе

На Ио более 400 вулканов, рассказали в Московском планетарии

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

После Земли спутник Юпитера Ио — самое геологически активное тело в Солнечной системе. Поэтому он заметно отличается от всех остальных лун в ней. Подробности раскрыты в статье на страничке Московского планетария ВКонтакте.

Фото: NASA is licensed under public domain

Вулканизм на Ио был открыт "Вояджерами", пролетавшими мимо в 1979 году. Теперь уже известно более 400 постоянно извергающимися потоками серы вулканов на этом небесном теле, что особенно впечатляет с учётом его относительно скромных размеров — 3642 км.

Химический состав лавы и пепла и придаёт Ио её характерный жёлтый цвет — вся она покрыта серой в различных аллотропных модификациях и соединениях. В высоких широтах радиация разбивает обычно устойчивые молекулы серы S8, что окрашивает полярные области Ио в красно-коричневый цвет.

Из других особенностей Ио геологической активностью объясняется её сравнительно гладкая поверхность. Там почти нет ударных кратеров, потому что они быстро заполняются потоками расплавленных вулканических выбросов.

Кроме того, на Ио совсем нет воды. Учёные полагают, что она улетучилась на заре существования спутника из-за близости Юпитера, который в ту пору был ещё горячее.

Совсем недавно выяснилось, что вулканы на Ио бушуют практически с начала её истории.

Ио