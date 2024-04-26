Обналичили 7 млрд рублей: в Петербурге возбудили уголовное дело на финансовую ОПГ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 7 млрд рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов начали расследование против группы лиц, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью и обработкой финансовых транзакций без соответствующих лицензий.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

По данным Следственного комитета Российской Федерации, 25 апреля в рамках совместной операции с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел было проведено более 40 обысков. Обыски охватили несколько регионов страны, сообщает Петербург2.

В результате обысков и допросов было установлено, что в период с 2020 по 2023 год в Северной столице действовала организованная преступная группа. Группа сосредоточилась на приеме больших сумм денежных средств, предназначенных для дальнейшего обналичивания. По предварительным данным, сумма нелегально обработанных финансов превышает семь миллиардов рублей.