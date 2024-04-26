Обналичили 7 млрд рублей: в Петербурге возбудили уголовное дело на финансовую ОПГ

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов начали расследование против группы лиц, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью и обработкой финансовых транзакций без соответствующих лицензий.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, 25 апреля в рамках совместной операции с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел было проведено более 40 обысков. Обыски охватили несколько регионов страны, сообщает Петербург2.
В результате обысков и допросов было установлено, что в период с 2020 по 2023 год в Северной столице действовала организованная преступная группа. Группа сосредоточилась на приеме больших сумм денежных средств, предназначенных для дальнейшего обналичивания. По предварительным данным, сумма нелегально обработанных финансов превышает семь миллиардов рублей.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".