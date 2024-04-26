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Какие упражнения лучше выполнять, чтобы быстро и эффективно избавиться от жира на косых мышцах живота

Как избавиться от жира на косых мышцах живота?

2:56
Спорт

Выступы жира по бокам часто становятся предметом многих шуток, но когда они у вас есть, это не повод для смеха. Уменьшите свой косой жир, выполняя правильное сочетание упражнений:

Как избавиться от жира на косых мышцах живота?
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Сделайте шаг вперед.

Выйди на улицу, чтобы пробежаться. Упражнения для сердечно-сосудистой системы сжигают жир по всему телу и уменьшают размер ручек. Выберите другой вид кардиотренировки, если вам не нравится бег, например, эллиптическую тренировку, степпинг, греблю, степ-аэробику или кикбоксинг.

Старайтесь выполнять упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или 75 минут в неделю высокой интенсивности, чтобы поддерживать свой текущий вес. Скорее всего, вам потребуется увеличить время тренировок, чтобы похудеть.

Поднимите несколько тяжестей.

Поднимайте тяжести, чтобы нарастить мышечную массу. Это не только улучшит ваш внешний вид, но и ускорит обмен веществ в состоянии покоя. Выполняйте такие упражнения, как отжимания, вертикальные ряды, подтягивания в широчайших широтах, разгибания трицепсов, сгибания бицепсов и жимы ногами. Делайте от 10 до 12 повторений, три или четыре подхода и тренируйтесь не менее двух дней в неделю.

Делаем скручивание.

Встаньте, ноги на ширине плеч, чтобы выполнять вращения туловищем с мячом для медицины. Держите мяч прямо перед грудью и поверните туловище в правую сторону как можно дальше. Повернитесь на левый бок как можно дальше и продолжайте чередовать движения вперед и назад в течение 15 — 20 повторений. При этом сохраняйте неподвижность нижней части тела.

Попробуйте дворники на лобовом стекле.

Лягте на спину, чтобы почистить лобовое стекло. Вытяните руки по бокам и поднимите ноги так, чтобы ступни были параллельны потолку. Сохраняйте неподвижность верхней части тела, когда вы опускаете ноги назад и вперед в правую и левую сторону. При этом отводите ноги как можно дальше. Выполните 15 — 20 повторений.

Раскаты.

Поставьте руки на пол на ширине плеч, чтобы выполнять косые перекаты лежа на мяче для стабилизации. Положите голени на мяч вплотную друг к другу и поднимите бедра, чтобы образовалась прямая линия от плеч до пяток. Перекатывайте мяч по направлению к голове, одновременно подтягивая колени к правому плечу. Вытяните ноги назад и повторите, подтягивая колени к левому плечу. Чередуйте движения вперед и назад при каждом перекате и делайте от 10 до 12 повторений в каждую сторону.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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