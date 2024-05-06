Семье участника СВО не выплатили страховку за дом, повреждённый во время паводка в Самарской области

Семье участника СВО отказали в выплате за дом, повреждённый паводком

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Волжском районе отказали в страховой выплате семье участника специальной военной операции после того, как их дом был повреждён во время паводка. Жена участника обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

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Семейный дом в Волжском районе серьезно пострадал от наводнения: фундамент оказался поврежденным, штукатурка начала отслаиваться, а внутреннее убранство было уничтожено, поделилась подробностями жена военнослужащего.

По её словам, несмотря на то что администрацией были оформлены все необходимые документы, страховая компания отказала в выплате. В мобильной приемной Уполномоченного по правам человека семье помогли разобраться с документацией, дали консультации по подаче иска в суд и пошагово объяснили, как действовать далее в защиту своих прав, как сообщает ГТРК Самара.