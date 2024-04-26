Греческий салат из зелёной фасоли с фетой и помидорами
Греческий салат из зелёной фасоли: оригинальный рецепт
0:55
Этот вариант греческого салата готовится из помидоров, феты и зелёной фасоли. Удивите гостей необычным взглядом на традиционное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- Полкило свежей зелёной фасоли
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки белого бальзамического уксуса
- Соль и чёрный перец по вкусу
- 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
- 1 средний лук-шалот, нарезанный
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
- 3 средних помидора, нарезанных
- Раскрошенный сыр фета
Приготовление
- Отварите фасоль до мягкости, 10–15 минут.
- Взбейте масло, уксус, соль и перец в небольшой миске. Добавьте петрушку, лук-шалот и чеснок.
- Смешайте фасоль и помидоры в большой миске. Полейте сверху заправкой. Добавьте фету.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Греческий салат с фасолью на зиму