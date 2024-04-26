Греческий салат из зелёной фасоли с фетой и помидорами

Греческий салат из зелёной фасоли: оригинальный рецепт

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вариант греческого салата готовится из помидоров, феты и зелёной фасоли. Удивите гостей необычным взглядом на традиционное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Полкило свежей зелёной фасоли

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки белого бальзамического уксуса

Соль и чёрный перец по вкусу

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

1 средний лук-шалот, нарезанный

1 зубчик чеснока, измельчённый

3 средних помидора, нарезанных

Раскрошенный сыр фета

Приготовление

Отварите фасоль до мягкости, 10–15 минут. Взбейте масло, уксус, соль и перец в небольшой миске. Добавьте петрушку, лук-шалот и чеснок. Смешайте фасоль и помидоры в большой миске. Полейте сверху заправкой. Добавьте фету.