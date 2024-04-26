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Греческий салат из зелёной фасоли с фетой и помидорами

Греческий салат из зелёной фасоли: оригинальный рецепт

0:55
Еда

Этот вариант греческого салата готовится из помидоров, феты и зелёной фасоли. Удивите гостей необычным взглядом на традиционное блюдо.

Греческий салат из зелёной фасоли: оригинальный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Полкило свежей зелёной фасоли
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки белого бальзамического уксуса
  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
  • 1 средний лук-шалот, нарезанный
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 3 средних помидора, нарезанных
  • Раскрошенный сыр фета

Приготовление

  1. Отварите фасоль до мягкости, 10–15 минут.
  2. Взбейте масло, уксус, соль и перец в небольшой миске. Добавьте петрушку, лук-шалот и чеснок.
  3. Смешайте фасоль и помидоры в большой миске. Полейте сверху заправкой. Добавьте фету. 
Греческий салат с фасолью на зиму
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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