Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сбер" расторг часть полисов "Семейный актив" по требованию недовольных клиентов
Как самостоятельно окрасить волосы: рекомендации эксперта и лучшие продукты
Как приготовить сливочно-грибной соус
Советы экономии на еде в путешествиях
Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике
Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы
Эммануэль Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Мария Ильюхина возмутилась тем, что её заменили на Карину Орлову в "Косте — Вере"
Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам
Заморозки нипочём: сделайте эту простую манипуляцию с цветущими деревьями в мае — спасёте урожай

Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков

1:01
Садоводство » Советы

Прогнозируемые заморозки в мае в Подмосковье могут нанести ущерб урожаю косточковых культур, но сами растения, как утверждает председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов, способны выдержать минусовые температуры.

Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Специалист отмечает, что косточковые растения наиболее уязвимы во время цветения. Эксперт напомнил о простом методе защиты деревьев от морозов. Это обливание цветущих растений водой.

"Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен", — сказал Туманов в беседе с Радио 1.

Другой эффективный метод — утепление цветущих веток. Для этой цели подойдут старая одежда, тряпки, газеты. Данная мера защитит цветущие деревья от холода во время кратковременных заморозков.

СЛИВА ЦВЕТЁТ, А УРОЖАЯ НЕТ! ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ САД ВЕСНОЙ. ЗАЩИТА САДА и ОГОРОДА от ЗАМОРОЗКОВ и ХОЛОДА.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Как приготовить сливочно-грибной соус
Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков
Советы экономии на еде в путешествиях
Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике
Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы
Эммануэль Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Мария Ильюхина возмутилась тем, что её заменили на Карину Орлову в "Косте — Вере"
Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам
ААЕМ: чаще всего клещи кусают людей с второй группой крови
Автоэксперт Кадаков: заменить незамерзайку летом можно дистиллированной водой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников