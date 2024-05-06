Заморозки нипочём: сделайте эту простую манипуляцию с цветущими деревьями в мае — спасёте урожай

Прогнозируемые заморозки в мае в Подмосковье могут нанести ущерб урожаю косточковых культур, но сами растения, как утверждает председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов, способны выдержать минусовые температуры.
Специалист отмечает, что косточковые растения наиболее уязвимы во время цветения. Эксперт напомнил о простом методе защиты деревьев от морозов. Это обливание цветущих растений водой.
"Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен", — сказал Туманов в беседе с Радио 1.
Другой эффективный метод — утепление цветущих веток. Для этой цели подойдут старая одежда, тряпки, газеты. Данная мера защитит цветущие деревья от холода во время кратковременных заморозков.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.