Заморозки нипочём: сделайте эту простую манипуляцию с цветущими деревьями в мае — спасёте урожай

Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Прогнозируемые заморозки в мае в Подмосковье могут нанести ущерб урожаю косточковых культур, но сами растения, как утверждает председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов, способны выдержать минусовые температуры.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Специалист отмечает, что косточковые растения наиболее уязвимы во время цветения. Эксперт напомнил о простом методе защиты деревьев от морозов. Это обливание цветущих растений водой.

"Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен", — сказал Туманов в беседе с Радио 1.

Другой эффективный метод — утепление цветущих веток. Для этой цели подойдут старая одежда, тряпки, газеты. Данная мера защитит цветущие деревья от холода во время кратковременных заморозков.