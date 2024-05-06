Вкусный сливочно-грибной соус: прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными

Как приготовить сливочно-грибной соус

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сливочно-грибной соус прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными. Это также отличный соус к запеканке из курицы или зелёной фасоли.

Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

1/2 столовой ложки оливкового масла

1 упаковка нарезанных свежих грибов

2 зубчика чеснока, измельчённых

Щепотка соли и молотого чёрного перца

1/4 стакана белого вина

1 стакан густых сливок

1/2 стакана куриного или овощного бульона

1/2 стакана натёртого сыра пармезан

2 чайные ложки нарезанного свежего тимьяна

Приготовление

Нагрейте сливочное и растительное масло в сковороде на среднем огне, пока масло не растает, добавьте грибы и готовьте 4–5 минут. Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте около 1 минуты. Налейте в сковороду белое вино и готовьте, пока вино почти не выпарится. Добавьте сливки, куриный бульон и сыр, уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, время от времени помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не загустеет, но не закипит, примерно 2–3 минуты. Добавьте тимьян и при необходимости посолите и поперчите.