Вкусный сливочно-грибной соус: прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными

Этот сливочно-грибной соус прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными. Это также отличный соус к запеканке из курицы или зелёной фасоли.
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
2 столовые ложки несолёного сливочного масла
1/2 столовой ложки оливкового масла
1 упаковка нарезанных свежих грибов
2 зубчика чеснока, измельчённых
Щепотка соли и молотого чёрного перца
1/4 стакана белого вина
1 стакан густых сливок
1/2 стакана куриного или овощного бульона
1/2 стакана натёртого сыра пармезан
2 чайные ложки нарезанного свежего тимьяна
Приготовление
Нагрейте сливочное и растительное масло в сковороде на среднем огне, пока масло не растает, добавьте грибы и готовьте 4–5 минут.
Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте около 1 минуты. Налейте в сковороду белое вино и готовьте, пока вино почти не выпарится.
Добавьте сливки, куриный бульон и сыр, уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, время от времени помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не загустеет, но не закипит, примерно 2–3 минуты. Добавьте тимьян и при необходимости посолите и поперчите.
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До чего же вкусный этот соус! Подойдет к любым блюдам!