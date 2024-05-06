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Вкусный сливочно-грибной соус: прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными

Как приготовить сливочно-грибной соус

1:21
Еда

Этот сливочно-грибной соус прекрасно сочетается с макаронами или свиными отбивными. Это также отличный соус к запеканке из курицы или зелёной фасоли.

Как приготовить сливочно-грибной соус
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1/2 столовой ложки оливкового масла
  • 1 упаковка нарезанных свежих грибов
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • Щепотка соли и молотого чёрного перца
  • 1/4 стакана белого вина
  • 1 стакан густых сливок
  • 1/2 стакана куриного или овощного бульона
  • 1/2 стакана натёртого сыра пармезан
  • 2 чайные ложки нарезанного свежего тимьяна

Приготовление

  1. Нагрейте сливочное и растительное масло в сковороде на среднем огне, пока масло не растает, добавьте грибы и готовьте 4–5 минут.
  2. Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте около 1 минуты. Налейте в сковороду белое вино и готовьте, пока вино почти не выпарится.
  3. Добавьте сливки, куриный бульон и сыр, уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, время от времени помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не загустеет, но не закипит, примерно 2–3 минуты. Добавьте тимьян и при необходимости посолите и поперчите.
До чего же вкусный этот соус! Подойдет к любым блюдам!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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