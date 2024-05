Эммануэль Макрон дезавуировал свои воинственные заявления

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией и с российским народом. Кроме того, Франция не намерена действовать для смены конституционного строя в России или смены власти.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic