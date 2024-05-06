Эммануэль Макрон дезавуировал свои воинственные заявления

Эммануэль Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией и с российским народом. Кроме того, Франция не намерена действовать для смены конституционного строя в России или смены власти.

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Это заявление, по сути дезавуировавшее ранее сделанные агрессивные заявления, Макрон сделал после ряда дипломатических и военных шагов России. Во-первых, сегодня утром стало известно о том, что Владимир Путин приказал провести учения с отработкой использования тактического ядерного оружия. Во-вторых, посла Франции вызывали в МИД, где ему был заявлен решительный протест.