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Врачи два года лечили рак у москвички, пока не обнаружили у неё брюшную жабу

Врач Руденко: брюшную жабу обнаружили у жительницы Москвы, которую лечили от рака

1:20
Здоровье

Московская жительница проходила лечение от рака более двух лет, прежде чем было выявлено, что причиной её болезни является брюшная жаба. Информацию об этом предоставил врач-хирург, заместитель главного врача "Скандинавского центра здоровья", доктор медицинских наук Борис Руденко.

Врач Руденко: брюшную жабу обнаружили у жительницы Москвы, которую лечили от рака
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Два года назад жительница столицы обратилась в клинику со жалобами на боли в животе, быструю потерю веса и нарушения в желудочно-кишечном тракте. В ходе исследований врачи подозревали у неё онкологическое заболевание. Однако после лечения существенных улучшений не наблюдалось. Пациентка обратилась в больницу, где работает Руденко.

"Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола", — заметил Борис Руденко.

Люди также называют это заболевание брюшной жабой. Больной страдает от болей в области живота из-за нарушения кровоснабжения пищеварительных органов. Хирурги выполнили уникальную операцию, точно установив специальный стент в одном из сосудов в месте отсоединения чревного ствола, заявил Руденко. Он также отметил, что неправильное хирургическое вмешательство могло привести к тромбозу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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