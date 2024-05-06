Врачи два года лечили рак у москвички, пока не обнаружили у неё брюшную жабу

Врач Руденко: брюшную жабу обнаружили у жительницы Москвы, которую лечили от рака

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Московская жительница проходила лечение от рака более двух лет, прежде чем было выявлено, что причиной её болезни является брюшная жаба. Информацию об этом предоставил врач-хирург, заместитель главного врача "Скандинавского центра здоровья", доктор медицинских наук Борис Руденко.

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Два года назад жительница столицы обратилась в клинику со жалобами на боли в животе, быструю потерю веса и нарушения в желудочно-кишечном тракте. В ходе исследований врачи подозревали у неё онкологическое заболевание. Однако после лечения существенных улучшений не наблюдалось. Пациентка обратилась в больницу, где работает Руденко.

"Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола", — заметил Борис Руденко.

Люди также называют это заболевание брюшной жабой. Больной страдает от болей в области живота из-за нарушения кровоснабжения пищеварительных органов. Хирурги выполнили уникальную операцию, точно установив специальный стент в одном из сосудов в месте отсоединения чревного ствола, заявил Руденко. Он также отметил, что неправильное хирургическое вмешательство могло привести к тромбозу.