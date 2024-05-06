Врачи два года лечили рак у москвички, пока не обнаружили у неё брюшную жабу

Московская жительница проходила лечение от рака более двух лет, прежде чем было выявлено, что причиной её болезни является брюшная жаба. Информацию об этом предоставил врач-хирург, заместитель главного врача "Скандинавского центра здоровья", доктор медицинских наук Борис Руденко.
Два года назад жительница столицы обратилась в клинику со жалобами на боли в животе, быструю потерю веса и нарушения в желудочно-кишечном тракте. В ходе исследований врачи подозревали у неё онкологическое заболевание. Однако после лечения существенных улучшений не наблюдалось. Пациентка обратилась в больницу, где работает Руденко.
"Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола", — заметил Борис Руденко.
Люди также называют это заболевание брюшной жабой. Больной страдает от болей в области живота из-за нарушения кровоснабжения пищеварительных органов. Хирурги выполнили уникальную операцию, точно установив специальный стент в одном из сосудов в месте отсоединения чревного ствола, заявил Руденко. Он также отметил, что неправильное хирургическое вмешательство могло привести к тромбозу.
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