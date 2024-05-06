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Мама Тимати показала личный дом десятилетней внучки Алисы: "С новосельем, моя сладкая"

Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы

0:40
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова продемонстрировала жильё, которое выбрала для себя её десятилетняя внучка Алиса.

Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова опубликовала в своём ВК-аккаунте фотографию, на которой её внучка Алиса забралась в собачью конуру.

Мама музыканта сопроводила снимок забавным комментарием.

"Ну что, надеюсь теперь никто не будет спрашивать, где и с кем живёт Алиса? У неё появился свой дом! С новосельем, моя сладкая", — написала под фото женщина.

Ранее мама рэпера Тимати рассказала о переходном возрасте внучки Алисы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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