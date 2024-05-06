Мама Тимати показала личный дом десятилетней внучки Алисы: "С новосельем, моя сладкая"

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова продемонстрировала жильё, которое выбрала для себя её десятилетняя внучка Алиса.
Симона Юнусова опубликовала в своём ВК-аккаунте фотографию, на которой её внучка Алиса забралась в собачью конуру.
Мама музыканта сопроводила снимок забавным комментарием.
"Ну что, надеюсь теперь никто не будет спрашивать, где и с кем живёт Алиса? У неё появился свой дом! С новосельем, моя сладкая", — написала под фото женщина.
Ранее мама рэпера Тимати рассказала о переходном возрасте внучки Алисы.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.