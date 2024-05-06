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Вы купили домик для кошки, а она спит не в нем, а на нем: почему питомец так поступает?

Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике

1:01
Зоосфера » Кошки

Заботливые владельцы домашних животных стараются сделать все возможное, чтобы их четвероногие "члены семьи" чувствовали себя счастливыми.

Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Любовь к питомцам часто проявляется в приобретении различных модных устройств, от питьевых фонтанов до "умных" кошачьих туалетов, которые могут автоматически заменять наполнитель.

Также в ассортименте популярных товаров для животных есть специальные домики для кошек.

Однако владельцы могут столкнуться с тем, что кот, получив новый домик, предпочитает устроиться на его верхушке, а не внутри. Это может случиться потому, что не все домики соответствуют потребностям кошек.

Многие домики кажутся питомцам небезопасными или неудобными, особенно если они оборудованы одним узким входом или имеют непрозрачные стены.

Поэтому коты могут игнорировать такое сооружение или использовать его как открытую и безопасную лежанку, с которой удобно наблюдать за окружающим пространством.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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